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"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США - РИА Новости, 30.06.2025
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01:05 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/zamysel-2026185171.html
"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США
"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США - РИА Новости, 30.06.2025
"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США
Европа, делая ставку на победу Украины, тем самым саботирует попытки наладить диалог между Россией и США, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:05:00+03:00
2025-06-30T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа, делая ставку на победу Украины, тем самым саботирует попытки наладить диалог между Россией и США, пишет Myśl Polska."Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз &lt;…&gt; Вопреки ястребиным взглядам европейских союзников, США не видят в России экзистенциальной угрозы. Напротив, они считают, что Россия с ее геополитическими интересами и мощными ресурсами может быть ключевым участником восстановления стратегического баланса", — указано в статье.В материале подчеркивается, что главной целью США в Европе сейчас стало восстановление отношений с Кремлем, в том числе с помощью урегулирования ситуации на Украине."Брюссель, Лондон, Париж и Берлин, саботируя усилия американской дипломатии и делая ставку на победу Украины в конфликте с Россией, не только ввергают киевский режим во все более и более порочный круг, но и обрекают администрацию Трампа на значительное усложнения мирного процесса", — заключило издание.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026160594.html
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в мире, россия, европа, сша, украина
В мире, Россия, Европа, США, Украина
"Большой сюрприз": в Польше раскрыли замысел Европы против России и США

Myśl Polska: Европа через поддержку Киева мешает диалогу России и США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа, делая ставку на победу Украины, тем самым саботирует попытки наладить диалог между Россией и США, пишет Myśl Polska.
"Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз <…> Вопреки ястребиным взглядам европейских союзников, США не видят в России экзистенциальной угрозы. Напротив, они считают, что Россия с ее геополитическими интересами и мощными ресурсами может быть ключевым участником восстановления стратегического баланса", — указано в статье.
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В материале подчеркивается, что главной целью США в Европе сейчас стало восстановление отношений с Кремлем, в том числе с помощью урегулирования ситуации на Украине.
"Брюссель, Лондон, Париж и Берлин, саботируя усилия американской дипломатии и делая ставку на победу Украины в конфликте с Россией, не только ввергают киевский режим во все более и более порочный круг, но и обрекают администрацию Трампа на значительное усложнения мирного процесса", — заключило издание.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов. По ее словам, сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен контакт по линии посольств и достаточно регулярно проходят телефонные переговоры на высшем уровне.
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