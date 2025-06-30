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Водителей предупреждают: новые законы, которые нельзя игнорировать

Водителей предупреждают: новые законы, которые нельзя игнорировать - РИА Новости, 30.06.2025

Водителей предупреждают: новые законы, которые нельзя игнорировать

В июле российских водителей ждут важные нововведения. Эти изменения коснутся миллионов автомобилистов. Некоторые поправки могут существенно ударить по кошельку... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:34:00+03:00

2025-06-30T16:34:00+03:00

2025-06-30T16:36:00+03:00

общество

авто

осаго

петр шкуматов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В июле российских водителей ждут важные нововведения. Эти изменения коснутся миллионов автомобилистов. Некоторые поправки могут существенно ударить по кошельку или даже лишить права управления транспортным средством. Подробнее - в материале РИА Новости.Штрафы вырастут в разыСередина июля ознаменуется резким увеличением штрафных санкций за неподчинение требованиям инспекторов ДПС. Если сейчас за отказ остановиться водитель рискует лишь 500-800 рублями, то после 12-15 июля сумма взыскания составит 7-10 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит полугодовой потерей водительского удостоверения.Особое внимание уделяется грузовому транспорту. За попытку избежать весового контроля теперь предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей, а за ошибки в оформлении спецразрешений - до 150 тысяч. По мнению специалистов, такие меры призваны бороться с разрушающими дороги перегрузами и нелегальными перевозками.Камеры начнут "ловить" водителей без ОСАГОС 1 июля стартует тестирование системы автоматического выявления машин без действующего полиса страхования. Первые месяцы нарушители будут получать лишь предупреждения, но с января 2026 года начнется реальное штрафование.Параллельно повышается максимальный размер страховых выплат по европротоколу. Теперь при наличии фото- и видеодоказательств и спорной ситуации можно рассчитывать на 200 тысяч рублей. В остальных случаях сохраняется прежний лимит в 100 тысяч.Автокредиты станут менее доступнымиФинансовые организации ужесточают подход к выдаче автокредитов. Теперь получить заем будет сложнее гражданам с высокой кредитной нагрузкой. Одновременно ожидается подорожание автомобилей: в июле - на 2%, а к концу года рост цен может достичь 5-7%.Экономисты объясняют эту тенденцию валютными колебаниями, ростом транспортных расходов и изменениями в налоговой политике. В результате приобретение нового транспортного средства станет еще менее доступным для многих россиян.Новые правила медосвидетельствованияС 1 сентября процедура проверки водителей на состояние опьянения претерпит изменения. Об этом рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.Инспекторы смогут доставлять граждан на медицинское освидетельствование только после получения письменного согласия."Если приказ утвердят, то с 1 сентября станет обязательным требование письменного согласия на медицинское освидетельствование: инспектор доставляет водителя в медучреждение только после подписания формы согласия, без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования", — рассказал Шкуматов.Отказ от подписания документа будет приравниваться к административному правонарушению.Также увеличивается временной интервал между пробами на алкотестере - с 20 до 25 минут. При совпадении результатов в пределах допустимой погрешности дело будет прекращено. Анализ мочи теперь должен быть проведен строго в течение 60 минут, в противном случае медики перейдут к забору крови.Ужесточение правил станет для водителей поводом тщательнее блюсти персональную ответственность за рулем."Отказ от подписи или затягивание анализа теперь автоматически трактуются как отказ, что делает "тактику" бессмысленной. Наконец, расширение числа психоактивных веществ, на которые будет производиться тест, отражают реальную картину наркопотребления. В совокупности это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число повторных нарушений, даже если сама процедура станет немного длиннее и формальней", — заключил Шкуматов.Что это значит для обычных водителей?Вводимые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, но одновременно усложняют жизнь автомобилистов. Ужесточение наказаний, контроль страховок и медицинские ограничения могут привести к увеличению числа лишенных прав и росту финансовой нагрузки.Специалисты рекомендуют водителям заранее проверить наличие действующего полиса ОСАГО, удостовериться в отсутствии медицинских противопоказаний и быть готовыми к более строгому соблюдению правил дорожного движения. Игнорирование новых требований существенно повышает риски серьезных штрафов или даже потери водительских прав.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, осаго, петр шкуматов