В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле
Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле.
Главные изменения
Новые меры по борьбе с мошенниками:
- тем, кто покупает чужие банковские карты, использует их для вывода денег, полученных обманом, грозит до шести лет лишения свободы;
- наказание предусмотрено и за передачу мошенникам карты или данных счета из корысти, а также проведение операций по указанию третьих лиц.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Усиление контроля за мигрантами:
- запретят оказывать услуги связи иностранцам, которые не подтвердили личность в салоне по биометрии;
- в регистре данных о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.
Меры против иноагентов:
- с 24 июня их могут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности;
- это касается в том числе правонарушений, совершенных за рубежом.
Социальные счета и вклады в банках:
- кредитные организации начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку;
- предельный размер вклада — 50 тысяч рублей, cрок — год с возможностью продления;
- ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке;
- ставка для социального счета до 50 тысяч рублей — не менее половины ключевой ставки;
- за открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20 тысяч рублей в месяц платить не нужно;
- можно будет открыть по одному такому счету и вкладу.
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Увеличение лимита по европротоколу:
- максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии вырастет со 100 до 200 тысяч рублей;
- это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений;
- нововведение вступит в силу с 5 июля.
Наказание за разглашение банковской тайны:
- оно грозит за преступления группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, причинение крупного ущерба и действия из корысти;
- за это будут лишать свободы до пяти лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей;
- если преступление повлекло тяжкие последствия, то предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом до пяти миллионов.
Защита географических указаний на товарах:
- вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как "наименование места происхождения товара", но и "географическое указание";
- изменение распространяется также на соответствующие и схожие с ними обозначения;
- нововведение вступит в силу с 28 июля.