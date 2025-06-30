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В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле - РИА Новости, 30.06.2025
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09:07 30.06.2025 (обновлено: 09:33 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zakony-2026209155.html
В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле
В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле - РИА Новости, 30.06.2025
В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:07:00+03:00
2025-06-30T09:33:00+03:00
осаго
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле.Главные измененияНовые меры по борьбе с мошенниками:Усиление контроля за мигрантами:Меры против иноагентов:Социальные счета и вклады в банках:Увеличение лимита по европротоколу:Наказание за разглашение банковской тайны:Защита географических указаний на товарах:
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осаго, госдума рф, вячеслав володин, общество
ОСАГО, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество

В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле.

Главные изменения

Новые меры по борьбе с мошенниками:
  • тем, кто покупает чужие банковские карты, использует их для вывода денег, полученных обманом, грозит до шести лет лишения свободы;
  • наказание предусмотрено и за передачу мошенникам карты или данных счета из корысти, а также проведение операций по указанию третьих лиц.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:58436
11 февраля, 13:50
Усиление контроля за мигрантами:
  • запретят оказывать услуги связи иностранцам, которые не подтвердили личность в салоне по биометрии;
  • в регистре данных о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.
Меры против иноагентов:
  • с 24 июня их могут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности;
  • это касается в том числе правонарушений, совершенных за рубежом.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Прилепин объяснил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию
26 июня, 17:51
Социальные счета и вклады в банках:
  • кредитные организации начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку;
  • предельный размер вклада — 50 тысяч рублей, cрок — год с возможностью продления;
  • ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке;
  • ставка для социального счета до 50 тысяч рублей — не менее половины ключевой ставки;
  • за открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20 тысяч рублей в месяц платить не нужно;
  • можно будет открыть по одному такому счету и вкладу.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 30 июня
27 июня, 09:10
Увеличение лимита по европротоколу:
  • максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии вырастет со 100 до 200 тысяч рублей;
  • это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений;
  • нововведение вступит в силу с 5 июля.
Наказание за разглашение банковской тайны:
  • оно грозит за преступления группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, причинение крупного ущерба и действия из корысти;
  • за это будут лишать свободы до пяти лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей;
  • если преступление повлекло тяжкие последствия, то предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом до пяти миллионов.
Защита географических указаний на товарах:
  • вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как "наименование места происхождения товара", но и "географическое указание";
  • изменение распространяется также на соответствующие и схожие с ними обозначения;
  • нововведение вступит в силу с 28 июля.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Вступает в силу закон о включении в стаж россиян периода работы на Украине
28 июня, 14:27
 
ОСАГОГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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