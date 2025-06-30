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В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле

В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле - РИА Новости, 30.06.2025

В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в июле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:07:00+03:00

2025-06-30T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил в Telegram-канале законы, вступающие в силу в июле.Главные измененияНовые меры по борьбе с мошенниками:Усиление контроля за мигрантами:Меры против иноагентов:Социальные счета и вклады в банках:Увеличение лимита по европротоколу:Наказание за разглашение банковской тайны:Защита географических указаний на товарах:

https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

осаго, госдума рф, вячеслав володин, общество