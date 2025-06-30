https://ria.ru/20250630/zakony-2026206209.html

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле - РИА Новости, 30.06.2025

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле

В июле вступает в силу комплекс мер, направленных на защиту россиян от мошенников, а также закон, ужесточающий правила пользования услугами связи для мигрантов, РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:30:00+03:00

2025-06-30T08:30:00+03:00

2025-06-30T08:30:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

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осаго

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В июле вступает в силу комплекс мер, направленных на защиту россиян от мошенников, а также закон, ужесточающий правила пользования услугами связи для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законы, вступающие в силу в июле… Вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников. Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путём, грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное наказание предусмотрено и за передачу из корыстных побуждений мошенникам своей карты или данных счёта, а также совершение операций по указанию третьих лиц", - написал Володин в своём Telegram-канале. По его словам, также усиливается контроль за мигрантами: запрещается оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи по биометрии, а в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации. Также председатель Госдумы сообщил, что с 24 июня иноагентов могут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности, и это касается в том числе правонарушений, совершённых за рубежом. Володин подчеркнул, что иноагенты, даже находясь за пределами России, должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов. "Системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. Можно будет открыть один такой счет и один вклад. Предельный размер вклада - 50 тысяч рублей, а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке. Срок соцвклада - один год с возможностью продления. Ставка для социального счета до 50 тысяч рублей - не менее половины ключевой ставки. За открытие и обслуживание, переводы денег с соцсчета в размере не более 20 тысяч рублей в месяц платить не нужно", - отмечается в публикации. Председатель Госдумы рассказал, что с 5 июля вступает в силу закон об увеличении лимита по европротоколу, и максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол) при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, и это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений. Кроме этого, в публикации сообщается, что ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Володин уточнил, что за такие деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или причинившие крупный ущерб, или совершенные из корыстной заинтересованности, накажут лишением свободы до пяти лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей, а если преступление повлекло тяжкие последствия, то предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Помимо этого, председатель Госдумы рассказал, что с 28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как "наименование места происхождения товара", но и "географическое указание", а также соответствующих и схожих с ними обозначений.

https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, осаго