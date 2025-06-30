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Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена

Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена - РИА Новости, 30.06.2025

Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:22:00+03:00

2025-06-30T12:22:00+03:00

2025-06-30T12:31:00+03:00

азербайджан

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ."В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250630/figurant-2026251530.html

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азербайджан, екатеринбург, россия, татьяна москалькова, происшествия, в мире