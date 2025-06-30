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Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена - РИА Новости, 30.06.2025
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12:22 30.06.2025 (обновлено: 12:31 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zaderzhaniya-2026263796.html
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена - РИА Новости, 30.06.2025
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:22:00+03:00
2025-06-30T12:31:00+03:00
азербайджан
екатеринбург
россия
татьяна москалькова
происшествия
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ."В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
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азербайджан, екатеринбург, россия, татьяна москалькова, происшествия, в мире
Азербайджан, Екатеринбург, Россия, Татьяна Москалькова, Происшествия, В мире
Москалькова получила обращение азербайджанского омбудсмена

Омбудсмен Азербайджана обратился к Москальковой из-за задержаний в Екатеринбурге

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге, а также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ.
"В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно взаимодействует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
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