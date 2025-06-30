https://ria.ru/20250630/zaderzhanie-2026357777.html

В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций - РИА Новости, 30.06.2025

В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

Задержан житель Омска, который оправдывал террористическую деятельность украинских организаций, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:19:00+03:00

2025-06-30T17:19:00+03:00

2025-06-30T17:19:00+03:00

происшествия

омск

россия

украина

терроризм

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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Задержан житель Омска, который оправдывал террористическую деятельность украинских организаций, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Свою деятельность мужчина осуществлял в соцсетях, где выражал антироссийские взгляды, размещал видеозаписи и комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций. "Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. В ведомстве добавили, что полученные в отношении задержанного оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Расследование случившегося продолжается.

https://ria.ru/20250630/sud-2026253397.html

https://ria.ru/20250416/zhitel-2011635841.html

омск

россия

украина

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происшествия, омск, россия, украина, терроризм