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В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций - РИА Новости, 30.06.2025
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17:19 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/zaderzhanie-2026357777.html
В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций
В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций - РИА Новости, 30.06.2025
В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций
Задержан житель Омска, который оправдывал террористическую деятельность украинских организаций, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:19:00+03:00
2025-06-30T17:19:00+03:00
происшествия
омск
россия
украина
терроризм
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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Задержан житель Омска, который оправдывал террористическую деятельность украинских организаций, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Свою деятельность мужчина осуществлял в соцсетях, где выражал антироссийские взгляды, размещал видеозаписи и комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций. "Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. В ведомстве добавили, что полученные в отношении задержанного оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Расследование случившегося продолжается.
https://ria.ru/20250630/sud-2026253397.html
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происшествия, омск, россия, украина, терроризм
Происшествия, Омск, Россия, Украина, Терроризм
В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

ФСБ: в Омске задержали оправдывавшего террор украинских организаций россиянина

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Задержан житель Омска, который оправдывал террористическую деятельность украинских организаций, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Свою деятельность мужчина осуществлял в соцсетях, где выражал антироссийские взгляды, размещал видеозаписи и комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций.
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"Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В ведомстве добавили, что полученные в отношении задержанного оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Расследование случившегося продолжается.
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