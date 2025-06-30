https://ria.ru/20250630/zabarchuk-2026205441.html

Евгений Забарчук: ИИ вряд ли сможет заменить судебного эксперта

Евгений Забарчук: ИИ вряд ли сможет заменить судебного эксперта - РИА Новости, 30.06.2025

Евгений Забарчук: ИИ вряд ли сможет заменить судебного эксперта

Профессиональный праздник судебного эксперта отмечался в России 28 июня. О том, сможет ли искусственный интеллект заменить в будущем судебного эксперта, какие... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:00:00+03:00

2025-06-30T09:00:00+03:00

2025-06-30T09:11:00+03:00

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искусственный интеллект (ии)

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Профессиональный праздник судебного эксперта отмечался в России 28 июня. О том, сможет ли искусственный интеллект заменить в будущем судебного эксперта, какие новейшие экспертизы проводятся в России, и как повлияли западные санкции на работу, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук.– Расскажите, какие экспертизы чаще всего проводятся? Изменилась ли тенденция за последние годы? Сколько экспертиз проведено за первую половину 2025 года, их стало больше или меньше, чем за аналогичный период 2024 и 2023 годов? Какие экспертизы наименее популярны?– На сегодняшний день в судебно-экспертных учреждениях Минюста России проводятся судебные экспертизы и экспертные исследования 34 видов по 72 экспертным специальностям. Объем производства экспертиз и экспертных исследований напрямую зависит от потребностей наших заказчиков, правоприменителей, юридических лиц и граждан, а также особенностей разных видов судопроизводства и развития самих родов экспертиз.По сравнению с прошлыми годами интенсивность экспертной работы повысилась. Общий экспертный объем в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,9%. В 2025 году, как и в предыдущие два года, больше всего проводились автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы и экспертные исследования (33%, 16%, 11% и 6% от общего числа соответственно).Ввиду специфики экспертных заданий небольшое количество исследований проводится в рамках взрывотехнических и взрывотехнологических экспертиз. В связи с развитием технологий пока что только набирают популярность портретные и фототехнические экспертизы, а также исследования изделий из стекла и керамики, объектов почвенного происхождения.Об итогах первого полугодия говорить, конечно, еще рано, но по нашим данным только за первый квартал 2025 года выполнено более 39 тысяч (39 312) экспертиз и экспертных исследований. В среднем в год судебно-экспертные учреждения Минюста России выполняют 135 тысяч экспертиз и экспертных исследований при численности аттестованных государственных судебных экспертов 1 700 человек.– Используют ли судебные эксперты Минюста России искусственный интеллект в своей работе? Если да, то для каких экспертиз, чем ИИ конкретно помогает эксперту? Как, по вашему мнению, может ли ИИ в будущем заменить судебного эксперта, если да, то по каким направлениям?– В соответствии с действующим законодательством о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.Эксперт несет персональную уголовную ответственность за качество своей профессиональной деятельности, поскольку его подпись удостоверяет факт личного изучения и анализа представленных материалов. Учитывая, что система искусственного интеллекта находится в стадии активного развития и изучения, уровень доверия к результатам ее работы остается ограниченным.Существуют определенные виды экспертиз, где применение технологий ИИ допустимо лишь в качестве вспомогательного инструмента. Так, техническая экспертиза документов посредством алгоритмов ИИ осуществляет предварительный отбор десятков наиболее релевантных изображений из тысяч объектов, что позволяет эксперту сосредоточиться непосредственно на детальном анализе отобранных образцов и формулировании выводов. Аналогичным образом в рамках лингвистической экспертизы ИИ используется для автоматического распознавания содержания аудиозаписей и видеофайлов, освобождая специалистов от задачи длительного и многократного прослушивания и преобразования устной речи в письменный вид. Тем самым существенно повышается эффективность работы экспертов и ускоряется процесс проведения экспертиз.Однако утверждение о полной замене человека технологиями ИИ является преждевременным. Даже при условии значительного расширения возможностей обработки больших объемов информации искусственным интеллектом дальнейшая интерпретация результатов должна осуществляться специалистом-экспертом. Таким образом, ключевое значение продолжает принадлежать методикам и профессиональному опыту квалифицированного эксперта, способного обеспечить достоверность выводов в сложных юридических экспертных ситуациях, включая случаи рассмотрения уголовных дел.– В условиях существования ИИ создаются ли новые виды экспертиз (например, определение дипфейков или сгенерированных видео)? С какими трудностями сталкиваются эксперты при работе с определением ИИ? Обучают ли новых экспертов определять работу нейросетей?– Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах. Если речь идет о синтезированных изображениях или голосовых данных, основной задачей становится установление первоначального источника материала. Само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в сети интернет.С позиции судебной экспертизы приоритетное внимание уделяется установлению способа формирования исследуемого цифрового объекта, определению источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций. Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств.– А есть ли у лабораторий Минюста какие-то современные экспертизы, технологии, методики (например, те, которые проходят апробацию)? Ожидается ли создание новых экспертиз, технологий, если да, то каких?– Да, в наших подведомственных учреждениях, прежде всего в Российском федеральном центре судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России ведется постоянная работа по обновлению и развитию экспертных методик. В этом году началось развитие в экспертной практике СЭУ Минюста России новых родов судебной экспертизы – "Религиоведческая экспертиза" и "Этиковедческая экспертиза" с видами "Религиоведческое исследование информационных материалов" и "Этиковедческое исследование информационных материалов". Среди задач религиоведческой экспертизы следует выделить исследование информационных материалов религиозного содержания, установление в информационных материалах признаков возбуждения межконфессиональной вражды, унижения человеческого достоинства представителей группы лиц, выделенной по признаку отношения к религии. В задачи этиковедческой экспертизы будет входить установление признаков демонстрации пренебрежительного отношения к нормам общественного порядка, дискредитации системы духовно-нравственных ценностей, демонстрации пренебрежительного отношения к национально-культурным традициям и нравственным нормам российского общества. Мы надеемся, что в скором будущем начнется ее проведение.Среди перспективных направлений также находятся в процессе разработки методические подходы для искусствоведческих экспертиз, а также экспертиз, касающихся разных видов транспорта – авиационного, водного и железнодорожного. Также ведется работа по формированию и созданию на базе судебно-экспертных учреждений системы Минюста России, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (города Хабаровск и Владивосток) специализированных экспертных подразделений по производству судебных биологических и молекулярно-генетических экспертиз, а также экспертиз дикой флоры и фауны.Развитие новых родов и видов экспертиз проводится в системе наших судебно-экспертных учреждений постоянно с учетом потребности правоохранительных органов. Мы уверены, что развитие технологий должно идти рука об руку с обеспечением правопорядка и справедливости, и именно поэтому Минюст России последовательно развивает кадровую политику и методическую базу судебной экспертизы.– В условиях санкций что изменилось в вашей работе? Появилось ли больше отечественного ПО, отличается ли оно от иностранного? Сказались ли в целом как-то санкции на работе судебных экспертов?– Отвечая на вопрос об изменениях в работе судебно-экспертных учреждений Минюста России в условиях санкций, можно сказать, что их введение не оказало существенного влияния на их деятельность, объемы и качество проводимых экспертиз. В целях реализации политики импортозамещения учреждения оснащаются оборудованием отечественного и белорусского производства.

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