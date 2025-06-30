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Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог - РИА Новости, 30.06.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/yugra-2026328721.html
Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог
Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог - РИА Новости, 30.06.2025
Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог
Свыше 363 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в населённых пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:54:00+03:00
2025-06-30T15:54:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Свыше 363 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в населённых пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Запланированы работы в нескольких поселениях – Федоровском, Солнечном, Ляминой, а также на межселенной территории. В этом году под капитальный ремонт попадает более 6,4 километра автодорог. Общая сумма заключенных контрактов – свыше 363 миллионов рублей. Из них более 151 миллиона – из бюджета муниципалитета, еще 211 миллионов рублей – из окружной казны", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что на двухкилометровом участке от Завода по стабилизации конденсата до фермерского хозяйства "Сайгатина" досрочно полностью обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлены знаки и барьерное ограждение. По словам главы, подготовительные работы начались в поселке городского типа Федоровский. В июле стартует второй этап – от улицы Ломоносова до автодороги на потребительский гаражный кооператив "Автомобилист". Помимо этого, добавил Трубецкой, в планах – ремонт дороги от дачного некоммерческого товарищества "Восточное" до Северного обхода Сургута. Кроме того, до конца лета будет выполнена механизированная планировка грунтовой проезжей части на 13-м км автодороги, ведущей к поселку Горный. Дополнительно щебнем будут отсыпаны места перелива вод и укреплена проезжая часть по улице Центральная в деревне Югае.
https://ria.ru/20250625/khmao-2025284580.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог

Трубецкой: более 363 млн руб было вложено в ремонт дорог Сургутского района Югры

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Свыше 363 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в населённых пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Запланированы работы в нескольких поселениях – Федоровском, Солнечном, Ляминой, а также на межселенной территории. В этом году под капитальный ремонт попадает более 6,4 километра автодорог. Общая сумма заключенных контрактов – свыше 363 миллионов рублей. Из них более 151 миллиона – из бюджета муниципалитета, еще 211 миллионов рублей – из окружной казны", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил, что на двухкилометровом участке от Завода по стабилизации конденсата до фермерского хозяйства "Сайгатина" досрочно полностью обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлены знаки и барьерное ограждение.
По словам главы, подготовительные работы начались в поселке городского типа Федоровский. В июле стартует второй этап – от улицы Ломоносова до автодороги на потребительский гаражный кооператив "Автомобилист". Помимо этого, добавил Трубецкой, в планах – ремонт дороги от дачного некоммерческого товарищества "Восточное" до Северного обхода Сургута.
Кроме того, до конца лета будет выполнена механизированная планировка грунтовой проезжей части на 13-м км автодороги, ведущей к поселку Горный. Дополнительно щебнем будут отсыпаны места перелива вод и укреплена проезжая часть по улице Центральная в деревне Югае.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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