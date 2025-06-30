https://ria.ru/20250630/yugra-2026328721.html

Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог

Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог - РИА Новости, 30.06.2025

Более 363 млн руб вложили власти Сургутского района Югры в ремонт дорог

Свыше 363 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в населённых пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:54:00+03:00

2025-06-30T15:54:00+03:00

2025-06-30T15:54:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Свыше 363 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в населённых пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Запланированы работы в нескольких поселениях – Федоровском, Солнечном, Ляминой, а также на межселенной территории. В этом году под капитальный ремонт попадает более 6,4 километра автодорог. Общая сумма заключенных контрактов – свыше 363 миллионов рублей. Из них более 151 миллиона – из бюджета муниципалитета, еще 211 миллионов рублей – из окружной казны", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что на двухкилометровом участке от Завода по стабилизации конденсата до фермерского хозяйства "Сайгатина" досрочно полностью обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлены знаки и барьерное ограждение. По словам главы, подготовительные работы начались в поселке городского типа Федоровский. В июле стартует второй этап – от улицы Ломоносова до автодороги на потребительский гаражный кооператив "Автомобилист". Помимо этого, добавил Трубецкой, в планах – ремонт дороги от дачного некоммерческого товарищества "Восточное" до Северного обхода Сургута. Кроме того, до конца лета будет выполнена механизированная планировка грунтовой проезжей части на 13-м км автодороги, ведущей к поселку Горный. Дополнительно щебнем будут отсыпаны места перелива вод и укреплена проезжая часть по улице Центральная в деревне Югае.

https://ria.ru/20250625/khmao-2025284580.html

https://ria.ru/20250624/sooruzhenie-2025118309.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ