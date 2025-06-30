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Почти 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье в июле - РИА Новости, 30.06.2025
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Новости Подмосковья
 
19:02 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/yarmarki-2026380663.html
Почти 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье в июле
Почти 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье в июле - РИА Новости, 30.06.2025
Почти 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье в июле
Более 195 ярмарок различных фермерских хозяйств и производителей товаров народного потребления откроются в Московской области в июле текущего года. Об этом... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:02:00+03:00
2025-06-30T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 195 ярмарок различных фермерских хозяйств и производителей товаров народного потребления откроются в Московской области в июле текущего года. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.Основная масса мероприятий объединит продавцов молочной продукции, мяса, колбасных изделий, свежей рыбы, хлеба, кондитерской выпечки, овощей, фруктов, ягод, тканей и сувенирной продукции.Наряду с ними состоятся также специализированные агропромышленные ярмарки: с 1 по 6 июля и с 15 по 20 июля – в Зарайском округе, с 21 по 27 июля – в Можайском городском округе и ряде других муниципальных образований Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 200 фермерских ярмарок пройдут в Подмосковье в июле

© Медиасток ПодмосковьяВыставка-ярмарка "Дары Подмосковья" в Луховицах
Выставка-ярмарка Дары Подмосковья в Луховицах - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 195 ярмарок различных фермерских хозяйств и производителей товаров народного потребления откроются в Московской области в июле текущего года. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Основная масса мероприятий объединит продавцов молочной продукции, мяса, колбасных изделий, свежей рыбы, хлеба, кондитерской выпечки, овощей, фруктов, ягод, тканей и сувенирной продукции.
Наряду с ними состоятся также специализированные агропромышленные ярмарки: с 1 по 6 июля и с 15 по 20 июля – в Зарайском округе, с 21 по 27 июля – в Можайском городском округе и ряде других муниципальных образований Подмосковья.
 
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