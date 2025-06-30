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На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных - РИА Новости, 30.06.2025
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09:22 30.06.2025 (обновлено: 18:09 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/vystavka-2026212309.html
На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных
На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных - РИА Новости, 30.06.2025
На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных
Юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных пройдет 5 июля на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:22:00+03:00
2025-06-30T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных пройдет 5 июля на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. &quot;У Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных &quot;Хочу домой!&quot;. Пятого июля с 11:00 до 17:00 горожан будут ждать 12 кошек и 13 собак из приютов &quot;Зоорассвет&quot; и &quot;Зеленоград&quot; ГБУ &quot;Доринвест&quot;, — отметили там.Гости смогут познакомиться и пообщаться с питомцами, а понравившегося забрать домой, предварительно заключив договор.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, гбу "доринвест"
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ГБУ "Доринвест"
На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных

На ВДНХ в Москве 5 июля пройдет выставка-пристройство домашних животных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота приюта для бездомных животных в Москве
Работа приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Работа приюта для бездомных животных в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных пройдет 5 июля на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«

"У Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных "Хочу домой!". Пятого июля с 11:00 до 17:00 горожан будут ждать 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", — отметили там.

Гости смогут познакомиться и пообщаться с питомцами, а понравившегося забрать домой, предварительно заключив договор.
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Хорошие новостиОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваГБУ "Доринвест"
 
 
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