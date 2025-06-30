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На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных

На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных - РИА Новости, 30.06.2025

На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство домашних животных

Юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных пройдет 5 июля на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:22:00+03:00

2025-06-30T09:22:00+03:00

2025-06-30T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных пройдет 5 июля на ВДНХ, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "У Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет юбилейная летняя благотворительная выставка-пристройство домашних животных "Хочу домой!". Пятого июля с 11:00 до 17:00 горожан будут ждать 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", — отметили там.Гости смогут познакомиться и пообщаться с питомцами, а понравившегося забрать домой, предварительно заключив договор.

https://realty.ria.ru/20250627/zhivotnye-2025266377.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, гбу "доринвест"