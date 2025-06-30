https://ria.ru/20250630/vsu-2026384390.html

Суд вынес приговор четверым военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Суд вынес приговор четверым военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область - РИА Новости, 30.06.2025

Суд вынес приговор четверым военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:35:00+03:00

2025-06-30T19:35:00+03:00

2025-06-30T19:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, сообщает СК РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады Николая Таратуты, Владимира Захарычева, Александра Королева и Антона Пецеры. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Таратута, Королев, Захарычев и Пецера, имея при себе автоматы и гранаты, в составе подразделения украинского вооруженного формирования незаконно вторглись на территорию РФ в целях совершения террористического акта. Находясь в селе Ольговка Кореневского района Курской области, угрожая применением оружия, фигуранты оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению. В ходе боевых действий Таратута, Королев, Захарычев и Пецера задержаны военнослужащими. "Приговором суда Захарычеву назначено наказание в виде 17 лет, Королеву – 16,5 лет, Пецере – 16 лет и Таратуте - 15,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250629/sapery-2025803770.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)