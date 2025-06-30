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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 30.06.2025 (обновлено: 12:36 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/vsu-2026271270.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 30.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:32:00+03:00
2025-06-30T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли до 430 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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