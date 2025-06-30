https://ria.ru/20250630/vsu-2026271270.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 30.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:32:00+03:00
2025-06-30T12:32:00+03:00
2025-06-30T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_0:86:2989:1767_1920x0_80_0_0_f285334a5ed86fe5b984de8fbde009b8.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_8807b8395c6a91bee0b1e045e53545f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли до 430 военных в зоне действий группировки "Центр"