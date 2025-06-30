https://ria.ru/20250630/vsu-2026271270.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 30.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:32:00+03:00

2025-06-30T12:32:00+03:00

2025-06-30T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины