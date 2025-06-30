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ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:30:00+03:00
2025-06-30T12:30:00+03:00
2025-06-30T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка в Харьковской области и Зелёной Долины в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, десять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий группировки "Запад"