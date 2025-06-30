https://ria.ru/20250630/vsu-2026236484.html

ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков

ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков

ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:13:00+03:00

2025-06-30T11:13:00+03:00

2025-06-30T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

киев

вооруженные силы украины

днепр (река)

владимир сальдо

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко."В Крынках и на подступах к ним — в водах Днепра — противник потерял больше трех тысяч человек личного состава", — сказал собеседник агентства.Как отметил пресс-секретарь Владимира Сальдо, реальной наступательной операции противника из попыток закрепиться в Крынках не вышло."По факту, Зеленский и его компания властедержателей расписалась в собственной некомпетентности. Украинский народ это прекрасно видит. Видят и в ВСУ обычные военные. Только вот сделать ничего не могут", — добавил Василенко.Протесты на Украине

https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

херсонская область

киев

днепр (река)

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херсонская область , киев, вооруженные силы украины, днепр (река), владимир сальдо, дональд трамп, владимир зеленский, украина