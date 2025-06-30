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ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 30.06.2025 (обновлено: 12:29 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/vsu-2026236484.html
ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков
ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков
ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:13:00+03:00
2025-06-30T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
киев
вооруженные силы украины
днепр (река)
владимир сальдо
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко."В Крынках и на подступах к ним — в водах Днепра — противник потерял больше трех тысяч человек личного состава", — сказал собеседник агентства.Как отметил пресс-секретарь Владимира Сальдо, реальной наступательной операции противника из попыток закрепиться в Крынках не вышло."По факту, Зеленский и его компания властедержателей расписалась в собственной некомпетентности. Украинский народ это прекрасно видит. Видят и в ВСУ обычные военные. Только вот сделать ничего не могут", — добавил Василенко.Протесты на Украине
https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html
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херсонская область
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херсонская область , киев, вооруженные силы украины, днепр (река), владимир сальдо, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков

ВСУ потеряли при попытке закрепиться в Крынках более трех тысяч человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко.
"В Крынках и на подступах к ним — в водах Днепра — противник потерял больше трех тысяч человек личного состава", — сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Массовые протесты": в Киеве ужаснулись происходящему на Украине
13 июня, 02:18

Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских военных оттуда выбили, а сам населенный пункт и окрестности зачистили.

Как отметил пресс-секретарь Владимира Сальдо, реальной наступательной операции противника из попыток закрепиться в Крынках не вышло.
"По факту, Зеленский и его компания властедержателей расписалась в собственной некомпетентности. Украинский народ это прекрасно видит. Видят и в ВСУ обычные военные. Только вот сделать ничего не могут", — добавил Василенко.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Родственники пленных украинских десантников провели акции протеста
21 мая, 05:57

Протесты на Украине

  • В воскресенье родственники пропавших в Крынках военнослужащих ВСУ вышли на акцию в Киеве.
  • Они потребовали от властей ускорить поиски солдат, судьба которых неизвестна уже год.
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
  • Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи человек.
  • Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены.
  • Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.
  • Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в прошлую среду.
  • На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военные, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.
  • Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине.
  • Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления против Владимира Зеленского участились.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Банду Зеленского решили уничтожать по частям
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКиевВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Владимир СальдоДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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