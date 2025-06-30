ВСУ потеряли в Крынках более трех тысяч боевиков
ВСУ потеряли при попытке закрепиться в Крынках более трех тысяч человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли в селе Крынки более трех тысяч боевиков, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко.
"В Крынках и на подступах к ним — в водах Днепра — противник потерял больше трех тысяч человек личного состава", — сказал собеседник агентства.
Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских военных оттуда выбили, а сам населенный пункт и окрестности зачистили.
Как отметил пресс-секретарь Владимира Сальдо, реальной наступательной операции противника из попыток закрепиться в Крынках не вышло.
"По факту, Зеленский и его компания властедержателей расписалась в собственной некомпетентности. Украинский народ это прекрасно видит. Видят и в ВСУ обычные военные. Только вот сделать ничего не могут", — добавил Василенко.
Протесты на Украине
- В воскресенье родственники пропавших в Крынках военнослужащих ВСУ вышли на акцию в Киеве.
- Они потребовали от властей ускорить поиски солдат, судьба которых неизвестна уже год.
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
- Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи человек.
- Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены.
- Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.
- Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в прошлую среду.
- На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военные, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных.
- Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине.
- Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления против Владимира Зеленского участились.
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