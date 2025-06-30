https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html

ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ

ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ - РИА Новости, 30.06.2025

ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ

ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области, при этом сами украинские военные признают, что удержание... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:52:00+03:00

2025-06-30T10:52:00+03:00

2025-06-30T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области, при этом сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им дороже, чем необходимо, пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, украинским командирам приходится отправлять элитные подразделения, чтобы помочь заткнуть появляющиеся бреши в обороне, как, например, произошло в Сумской области. "Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды спецназначения из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию", - пишет издание. Газета также поговорила с украинскими военными в Сумской области, которые признали, что удержание позиций "требует больших человеческих потерь, чем необходимо". Министерство обороны РФ сообщало во вторник, что подразделения группировки войск "Север" улучшили положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.

https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины