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ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vsu-2026231898.html
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ - РИА Новости, 30.06.2025
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ
ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области, при этом сами украинские военные признают, что удержание... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:52:00+03:00
2025-06-30T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области, при этом сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им дороже, чем необходимо, пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, украинским командирам приходится отправлять элитные подразделения, чтобы помочь заткнуть появляющиеся бреши в обороне, как, например, произошло в Сумской области. "Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды спецназначения из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию", - пишет издание. Газета также поговорила с украинскими военными в Сумской области, которые признали, что удержание позиций "требует больших человеческих потерь, чем необходимо". Министерство обороны РФ сообщало во вторник, что подразделения группировки войск "Север" улучшили положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html
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в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ вынуждены бросать в бой элитные подразделения, пишет WSJ

WSJ: ВСУ вынуждены затыкать дыры в обороне под Сумами элитными подразделениями

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области, при этом сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им дороже, чем необходимо, пишет газета Wall Street Journal.
Как пишет издание, украинским командирам приходится отправлять элитные подразделения, чтобы помочь заткнуть появляющиеся бреши в обороне, как, например, произошло в Сумской области.
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"Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды спецназначения из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию", - пишет издание.
Газета также поговорила с украинскими военными в Сумской области, которые признали, что удержание позиций "требует больших человеческих потерь, чем необходимо".
Министерство обороны РФ сообщало во вторник, что подразделения группировки войск "Север" улучшили положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины.
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