https://ria.ru/20250630/vorobev-2026385392.html

Воробьев: важно обеспечить доступную среду для всех, кто в ней нуждается

Воробьев: важно обеспечить доступную среду для всех, кто в ней нуждается - РИА Новости, 30.06.2025

Воробьев: важно обеспечить доступную среду для всех, кто в ней нуждается

Необходимые условия для маломобильных граждан должны быть созданы там, где это требуется – в жилых домах, дворах, социальных объектах, парках, транспорте,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:39:00+03:00

2025-06-30T19:39:00+03:00

2025-06-30T19:39:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Необходимые условия для маломобильных граждан должны быть созданы там, где это требуется – в жилых домах, дворах, социальных объектах, парках, транспорте, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов. "Мы увидели большой запрос, когда общались с нашими героями СВО и в центре "Ясенки", и в фонде "Защитники Отечества". Уделяем много внимания реабилитации, оздоровлению, трудоустройству, интеграции героев в мирную жизнь. Вместе с тем важной частью поддержки является организация безбарьерной среды, о чем говорят сами бойцы. Это касается и доступа в социальные объекты, и удобства пользования транспортом, и обустройства дворов, подъездов, общественных территорий", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья слова Воробьева. Он добавил, что тем не менее доступная среда также касается и ребенка, который катается на самокате, и матери, которая катит коляску, и велосипедиста, который едет по делам. Важно, чтобы все люди чувствовали себя комфортно, могли свободно передвигаться, отдыхать, получать социальные услуги. В Подмосковье – около 11 тысяч инвалидов-колясочников, 145 тысяч мам с детскими колясками, 258 тысяч жителей старше 80 лет, а также порядка 900 тысяч тех, кто регулярно катается на велосипедах и самокатах. Для них важна инфраструктура доступной среды – лифты, подъемники, поручни, широкие проемы, отсутствие порогов. Отдельное внимание – ветеранам СВО с инвалидностью, в том числе тем, кто вынужден передвигаться на креслах-колясках и протезах. По словам министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина, с каждым из них была проведена встреча, специалисты соцзащиты прошли с ними по маршрутам, все замечания на предмет обеспечения доступной среды приняты в работы. Уже свыше 60 объектов адаптированы под их нужды, в ближайшее время планируется – еще более 100. Кирюхин указал, что также улучшен сервис в "Доброделе", где также можно оставить свои замечания по созданию доступной среды. "Раньше, чтобы оставить заявку, нужно было выбрать какой-то раздел – например, "Двор" или "Подъезд" и текстом описать свою проблему. Заявка вычитывалась, а затем перенаправлялась вручную. Сейчас в "Доброделе" появилась отдельная кнопка – пользователь на карте указывает объект и сразу формализованно выбирает проблему, касающуюся, допустим, парковки, перехода или тротуара. И тут же происходит автоматическая модерация на главу и ведомство", — приводит пресс-служба слова Кирюхина. На ВКС были представлены примеры обеспечения доступной среды в ряде сфер. Так, заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что в регионе строят новые больницы и поликлиники по региональному стандарту, который учитывает потребности маломобильных категорий жителей. Среди обязательных элементов – лифты, пандусы, удобное размещение кабинетов, когда самые востребованные из них располагаются на первых этажах. "С 2022-го обеспечение доступной среды для маломобильных граждан осуществляется в рамках комплексного капитального ремонта зданий. За три предыдущих года были введены после обновления 49 объектов. Так, в прошлом году закончен капитальный ремонт в Дмитровской и Жуковской больницах – там сделаны пандусы, появились лифты для маломобильных граждан, специальные санитарные комнаты", — приводит пресс-служба слова Забелина. По его словам, в деревне Дор (муниципальный округ Шаховская) в 2024-м ввели ФАП, где сделали парковки для инвалидов. Сейчас в работе амбулатория в деревне Большое Грызлово (городской округ Серпухов), к октябрю планируется сделать лестницу. А в амбулатории в селе Полурядинки (город Коломна) обновили пандус. На благоустроенных общественных территориях и в парках Подмосковья создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха, павильоны, объекты культуры и спорта, бульвары с элементами доступной среды. Разработан стандарт, включающий 12 критериев: прохожая часть, бордюрные пандусы, бордюр, покрытие, тактильные наземные указатели, лестницы, пандусы, ограждения, решетки и люки, автостоянка, туалет, средства размещения информации. "У нас много примеров уже реализованных проектов с учетом доступной среды – площадь Ленина в Серпухове, улица Красноармейская в Зарайске, пешеходная зона в Вербилках, территория при въезде в город во Власихе, улица Базаева в Шаховской, площадь Победы в Раменском, Павшинская пойма в Красногорске, набережная озера Сенеж в Солнечногорске и другие. Видим, что, к примеру, пандусами пользуются инвалиды, мамы с колясками, велосипедисты", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что на общественных территориях организовывают места отдыха, где люди с ограниченными физическими возможностями или пожилые могут присесть, отдохнуть. Также везде предусмотрены отдельные туалетные модули для маломобильных граждан. Активная работа ведется и во дворах. Больше всего здесь жители обращают внимание на бордюры (необходимость понижения высоты) и пандусы (удобство и обновление).

https://ria.ru/20250630/yarmarki-2026380663.html

https://ria.ru/20250630/dostupnaya-2026322756.html

https://ria.ru/20250627/vystavka-2025936107.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев