https://ria.ru/20250630/volgograd-2026229263.html
Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде
Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде - РИА Новости, 30.06.2025
Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде
Двое 15-летних школьников и четверо 17-летних студентов колледжа оказались участниками экстремистской группы, члены которой поджигали автомобили приезжих в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:40:00+03:00
2025-06-30T10:40:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Двое 15-летних школьников и четверо 17-летних студентов колледжа оказались участниками экстремистской группы, члены которой поджигали автомобили приезжих в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В понедельник СК сообщал, что четырех несовершеннолетних задержали в понедельник по подозрению в организации экстремистской группы. Подростки поджигали машины выходцев из национальных республик РФ и стран СНГ. Также несовершеннолетние планировали провести акции против власти – у организатора ячейки изъята взрывчатка. По данным УФСБ по региону, задержанные подростки организовали радикальную группу Autonom White Power, кроме поджога автомобилей, они сожгли копию "Знамени Победы" и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода. По данным полиции, экстремистское сообщество создал 17-летний студент местного колледжа, который был приверженцем нацистских идей. "Он (организатор экстремистской группы - ред.) вовлек в группу своих единомышленников – троих студентов-ровесников и двоих 15-летних школьников, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности", – сообщили в ведомстве. В сообщении отмечается, что подростки снимали свои преступления и выкладывали в Telegram-канал.
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происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), снг
Происшествия, Волгоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), СНГ
Появились подробности об экстремистской группе, задержанной в Волгограде
Двое 15-летних школьников входили в экстремистскую группу в Волгограде