https://ria.ru/20250630/voenkomat-2026388992.html

Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному

Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному - РИА Новости, 30.06.2025

Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному

Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:11:00+03:00

2025-06-30T20:11:00+03:00

2025-06-30T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе. "Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова. Это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия, украина, вооруженные силы украины