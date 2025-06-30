Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному
Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему военному
Повестка
Повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе.
"Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова. Это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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