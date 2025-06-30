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Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному - РИА Новости, 30.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/voenkomat-2026388992.html
Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному
Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному - РИА Новости, 30.06.2025
Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному
Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:11:00+03:00
2025-06-30T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе. "Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова. Это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Военкомат на Украине отправил повестку погибшему военному

Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему военному

Повестка
Повестка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий областной военкомат признал, что отправил повестку погибшему украинскому военному, объяснив это сбоем в системе.
"Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова. Это произошло вследствие технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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