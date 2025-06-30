https://ria.ru/20250630/vlasti-2026236207.html

Власти рассматривают возможность саботажа при крушении Boeing в Индии

Власти рассматривают возможность саботажа при крушении Boeing в Индии - РИА Новости, 30.06.2025

Власти рассматривают возможность саботажа при крушении Boeing в Индии

Возможность саботажа рассматривается в качестве одной из причин крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском штате Гуджарат,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:12:00+03:00

2025-06-30T11:12:00+03:00

2025-06-30T12:00:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн – РИА Новости. Возможность саботажа рассматривается в качестве одной из причин крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском штате Гуджарат, заявил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол. "Бюро по расследованию авиационных происшествий приступило к полномасштабному расследованию этого происшествия... Оно рассматривается со всех сторон, включая возможный саботаж. Просматриваются записи камер видеонаблюдения и оцениваются все аспекты... Над этим работают несколько агентств", - сказал министр в интервью телеканалу NDTV. Пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275. Мохол также отметил, что власти Индии не намерены передавить бортовые самописцы разбившегося самолета в какую-либо другую страну "Они находятся на хранении в Бюро по расследованию авиационных происшествий, и нет необходимости отправлять его за границу. Мы проведем полное расследование", - сказал министр. Он добавил, что после инцидента власти Индии проверили все 33 аналогичных самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которые находятся в распоряжении индийских авиакомпаний, и признали их безопасными. "Все 33 самолета Dreamliner были осмотрены по приказу Генерального директората гражданской авиации. Все было признано безопасным. Вот почему я сказал, что это был редкий несчастный случай. Люди больше не боятся и путешествуют с комфортом", - сказал он.

https://ria.ru/20250615/indija-2022986642.html

https://ria.ru/20250616/samolet-2023207050.html

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в мире, гуджарат, индия, лондон, air india