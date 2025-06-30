https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026226252.html

Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ

Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025

Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ

Токсичные предметы могли стать причиной отравления персонала в ТЦ "Реми" во Владивостоке, версия с газом исключена, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:29:00+03:00

2025-06-30T10:29:00+03:00

2025-06-30T10:32:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Токсичные предметы могли стать причиной отравления персонала в ТЦ "Реми" во Владивостоке, версия с газом исключена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. "Токсичные предметы могли стать причиной инцидента. Газа не было", - сказал собеседник. В понедельник магазин работает в штатном режиме, сообщали РИА Новости в сети "Реми".

https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026107844.html

владивосток

приморский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край