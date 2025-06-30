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Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
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10:29 30.06.2025 (обновлено: 10:32 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026226252.html
Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ
Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ
Токсичные предметы могли стать причиной отравления персонала в ТЦ "Реми" во Владивостоке, версия с газом исключена, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:29:00+03:00
2025-06-30T10:32:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Токсичные предметы могли стать причиной отравления персонала в ТЦ "Реми" во Владивостоке, версия с газом исключена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. "Токсичные предметы могли стать причиной инцидента. Газа не было", - сказал собеседник. В понедельник магазин работает в штатном режиме, сообщали РИА Новости в сети "Реми".
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке назвали возможную причину отравления сотрудников ТЦ

Токсичные предметы могли вызвать отравление персонала ТЦ "Реми" во Владивостоке

© СоцсетиПострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
Пострадавшие в гипермаркете Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Соцсети
Пострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Токсичные предметы могли стать причиной отравления персонала в ТЦ "Реми" во Владивостоке, версия с газом исключена, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК.
"Токсичные предметы могли стать причиной инцидента. Газа не было", - сказал собеседник.
В понедельник магазин работает в штатном режиме, сообщали РИА Новости в сети "Реми".
Автомобиль полиции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Полиция рассказала о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке
29 июня, 09:43
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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