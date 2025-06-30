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ТЦ во Владивостоке, где эвакуировали людей, работает в обычном режиме - РИА Новости, 30.06.2025
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04:21 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026194717.html
ТЦ во Владивостоке, где эвакуировали людей, работает в обычном режиме
ТЦ во Владивостоке, где эвакуировали людей, работает в обычном режиме - РИА Новости, 30.06.2025
ТЦ во Владивостоке, где эвакуировали людей, работает в обычном режиме
Торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в воскресенье эвакуировали людей из-за сообщения о запахе газа и пострадали девять человек, в понедельник работает в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:21:00+03:00
2025-06-30T04:21:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в воскресенье эвакуировали людей из-за сообщения о запахе газа и пострадали девять человек, в понедельник работает в стандартном режиме. В воскресенье был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. "Работает в стандартном режиме", - сообщили РИА Новости в службе поддержки сети магазинов.
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владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ТЦ во Владивостоке, где эвакуировали людей, работает в обычном режиме

ТЦ "Реми" во Владивостоке, где пострадали люди, работает в обычном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в воскресенье эвакуировали людей из-за сообщения о запахе газа и пострадали девять человек, в понедельник работает в стандартном режиме.
В воскресенье был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК.
"Работает в стандартном режиме", - сообщили РИА Новости в службе поддержки сети магазинов.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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