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В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер - РИА Новости, 30.06.2025
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03:56 30.06.2025 (обновлено: 04:09 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026193775.html
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер - РИА Новости, 30.06.2025
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер
Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:56:00+03:00
2025-06-30T04:09:00+03:00
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков. "Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер "Ахиллес", находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом", - сказал Пирожков. По его словам, пострадавших нет, помощь не потребовалась. У катера повреждений нет.Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка происшествия с судами в Уссурийском заливе."Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20250628/vzryv-2025998532.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер

Танкер задел катер у берегов Владивостока, два человека выпали за борт

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУссурийский залив
Уссурийский залив - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Уссурийский залив. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.
"Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер "Ахиллес", находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом", - сказал Пирожков.
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По его словам, пострадавших нет, помощь не потребовалась. У катера повреждений нет.
Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка происшествия с судами в Уссурийском заливе.
"Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - отметил собеседник.
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