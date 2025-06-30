https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026193775.html
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер - РИА Новости, 30.06.2025
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер
Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:56:00+03:00
2025-06-30T03:56:00+03:00
2025-06-30T04:09:00+03:00
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков. "Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер "Ахиллес", находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом", - сказал Пирожков. По его словам, пострадавших нет, помощь не потребовалась. У катера повреждений нет.Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка происшествия с судами в Уссурийском заливе."Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20250628/vzryv-2025998532.html
https://ria.ru/20250629/katamaran-2026172073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер
Танкер задел катер у берегов Владивостока, два человека выпали за борт