https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026193775.html

В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер

В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер - РИА Новости, 30.06.2025

В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер

Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:56:00+03:00

2025-06-30T03:56:00+03:00

2025-06-30T04:09:00+03:00

происшествия

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Танкер "Ахиллес" в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков. "Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер "Ахиллес", находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом", - сказал Пирожков. По его словам, пострадавших нет, помощь не потребовалась. У катера повреждений нет.Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры, проводится проверка происшествия с судами в Уссурийском заливе."Приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20250628/vzryv-2025998532.html

https://ria.ru/20250629/katamaran-2026172073.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура