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Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
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03:24 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:24:00+03:00
2025-06-30T03:24:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому края РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. "Да (возбудили – ред.), статья 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сказал собеседник.
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владивосток
приморский край
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происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ

СК возбудил дело после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому края РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения.
"Да (возбудили – ред.), статья 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сказал собеседник.
Автомобиль полиции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Вчера, 09:43
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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