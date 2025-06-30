https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:24:00+03:00
2025-06-30T03:24:00+03:00
2025-06-30T03:24:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому края РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. "Да (возбудили – ред.), статья 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026107844.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ
СК возбудил дело после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщили о запахе газа