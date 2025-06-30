https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026192376.html

Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ

Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025

Во Владивостоке возбудили дело после инцидента с запахом газа в ТЦ

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:24:00+03:00

2025-06-30T03:24:00+03:00

2025-06-30T03:24:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента в ТЦ Владивостока, где сообщали о запахе газа и пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю. В воскресенье, 29 июня, был эвакуирован ТЦ "Реми" во Владивостоке. В ГУ МЧС по Приморскому края РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. "Да (возбудили – ред.), статья 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026107844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)