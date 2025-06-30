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Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину - РИА Новости, 30.06.2025
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02:38 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html
Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину
Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину - РИА Новости, 30.06.2025
Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину
Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:38:00+03:00
2025-06-30T02:38:00+03:00
происшествия
авто
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. На улице Лазурной во Владивостоке сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с явным превышением скорости, водитель опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Сигнал об остановке он проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование. "Полицейские при помощи громкоговорящего устройства требовали остановить машину, однако водитель требования не выполнял, а при попытке уйти от преследования нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница. При задержании она оказала сопротивление", - говорится в сообщении. По данным полиции, водительского удостоверения у нее не было. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 10 суток административного ареста с отбыванием наказания в спецприемнике и штраф.
https://ria.ru/20250629/peterburg-2026174087.html
https://ria.ru/20250627/voditeli-2025797391.html
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происшествия, авто, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину

Во Владивостоке полиция задержала иномарку, за рулем которой была пьяная женщина

© РИА Новости / Геннадий ШишкинАвтомобиль ДПС во Владивостоке
Автомобиль ДПС во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Автомобиль ДПС во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
На улице Лазурной во Владивостоке сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с явным превышением скорости, водитель опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Сигнал об остановке он проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование.
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"Полицейские при помощи громкоговорящего устройства требовали остановить машину, однако водитель требования не выполнял, а при попытке уйти от преследования нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница. При задержании она оказала сопротивление", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водительского удостоверения у нее не было. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.
Правонарушительницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 10 суток административного ареста с отбыванием наказания в спецприемнике и штраф.
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ПроисшествияАвтоВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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