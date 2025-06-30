https://ria.ru/20250630/vladivostok-2026190489.html

Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину

Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину - РИА Новости, 30.06.2025

Во Владивостоке после погони со стрельбой задержали пьяную женщину

Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:38:00+03:00

2025-06-30T02:38:00+03:00

2025-06-30T02:38:00+03:00

происшествия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. На улице Лазурной во Владивостоке сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с явным превышением скорости, водитель опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Сигнал об остановке он проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование. "Полицейские при помощи громкоговорящего устройства требовали остановить машину, однако водитель требования не выполнял, а при попытке уйти от преследования нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница. При задержании она оказала сопротивление", - говорится в сообщении. По данным полиции, водительского удостоверения у нее не было. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 10 суток административного ареста с отбыванием наказания в спецприемнике и штраф.

https://ria.ru/20250629/peterburg-2026174087.html

https://ria.ru/20250627/voditeli-2025797391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф