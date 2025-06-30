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Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях

Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях - РИА Новости, 30.06.2025

Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях

Американец, получивший тяжелые травмы в ДТП, рассказал о видениях во время комы. Его историей поделился журнал People. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:12:00+03:00

2025-06-30T12:12:00+03:00

2025-06-30T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американец, получивший тяжелые травмы в ДТП, рассказал о видениях во время комы. Его историей поделился журнал People.По данным издания, в 2018 году Джо Димео ехал на машине после ночной смены, уснул за рулем и попал в аварию, в результате которой получил ожоги 80 процентов тела. После этого он провел в коме три месяца."Единственное, что я чувствовал, — это то, как выгуливаю свою собаку. Она умерла в 2012-2013 году. Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь: я просто выгуливаю свою собаку на бесконечном холме", — рассказал Димео.Он добавил, что продолжал слышать голоса окружающих, находясь в коме, а также ощущал сильную боль при смене бинтов, которая проникала в его сновидения.Через два года после происшествия Димео пересадили лицо и руки 47-летнего мужчины.

https://ria.ru/20250126/peresadka-1995511707.html

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