Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/videniya-2026254434.html
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях - РИА Новости, 30.06.2025
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях
Американец, получивший тяжелые травмы в ДТП, рассказал о видениях во время комы. Его историей поделился журнал People. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:12:00+03:00
2025-06-30T12:12:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026253109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e15150baa08b1a7385d213112abfa3db.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американец, получивший тяжелые травмы в ДТП, рассказал о видениях во время комы. Его историей поделился журнал People.По данным издания, в 2018 году Джо Димео ехал на машине после ночной смены, уснул за рулем и попал в аварию, в результате которой получил ожоги 80 процентов тела. После этого он провел в коме три месяца."Единственное, что я чувствовал, — это то, как выгуливаю свою собаку. Она умерла в 2012-2013 году. Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь: я просто выгуливаю свою собаку на бесконечном холме", — рассказал Димео.Он добавил, что продолжал слышать голоса окружающих, находясь в коме, а также ощущал сильную боль при смене бинтов, которая проникала в его сновидения.Через два года после происшествия Димео пересадили лицо и руки 47-летнего мужчины.
https://ria.ru/20250126/peresadka-1995511707.html
https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026253109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51b98fb43b1e0271f9270f607f6a0333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Мужчина, пролежавший три месяца в коме, рассказал о видениях

Американец с пересаженным лицом и руками рассказал о видениях во время комы

© AP Photo / Mark LennihanАмериканец Джо Димео, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии
Американец Джо Димео, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Американец Джо Димео, которому пересадили чужое лицо и обе руки после аварии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американец, получивший тяжелые травмы в ДТП, рассказал о видениях во время комы. Его историей поделился журнал People.
По данным издания, в 2018 году Джо Димео ехал на машине после ночной смены, уснул за рулем и попал в аварию, в результате которой получил ожоги 80 процентов тела. После этого он провел в коме три месяца.
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
СМИ: американка, которой пересадили почку свиньи, побила рекорд
26 января, 07:06
"Единственное, что я чувствовал, — это то, как выгуливаю свою собаку. Она умерла в 2012-2013 году. Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь: я просто выгуливаю свою собаку на бесконечном холме", — рассказал Димео.
Он добавил, что продолжал слышать голоса окружающих, находясь в коме, а также ощущал сильную боль при смене бинтов, которая проникала в его сновидения.
Через два года после происшествия Димео пересадили лицо и руки 47-летнего мужчины.
Пресс-конференция, посвященная первой в мире операции по пересадке работающего сердца специалистами отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Италии впервые пересадили бьющееся сердце
12 декабря 2024, 01:27
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала