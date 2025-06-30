https://ria.ru/20250630/vetnam-2026275902.html
Вьетнам с 1 июля запускает новые правила регистрации продукции фармотрасли
Вьетнам с 1 июля запускает новые правила регистрации продукции фармотрасли - РИА Новости, 30.06.2025
Вьетнам с 1 июля запускает новые правила регистрации продукции фармотрасли
Вьетнам с 1 июля запускает новый порядок выдачи регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и фармацевтических субстанций, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:45:00+03:00
2025-06-30T12:45:00+03:00
2025-06-30T12:45:00+03:00
вьетнам
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
лекарства
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам с 1 июля запускает новый порядок выдачи регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и фармацевтических субстанций, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Эти нововведения направлены на упрощение и ускорение процедур, а также повышение прозрачности и эффективности регулирования на фармацевтическом рынке страны", - говорится в сообщении.Как отметили в Аналитическом центре РЭЦ, подобные обновления для Вьетнама не редкость - кабмин страны предпочитает выпускать новые нормативные акты, а не вносить многочисленные поправки в уже действующие документы. Такой подход позволяет минимизировать бюрократические сложности и избавляет участников рынка от необходимости постоянно искать и сопоставлять множество разрозненных изменений.Новые правила были утверждены минздравом Вьетнама 16 мая 2025 года, а 16 июня ведомство опубликовало подробный административный регламент с пошаговой процедурой выдачи регистрационных удостоверений. В отличие от прежних 17 процедур, теперь утверждены 4 основные административные процедуры: выдача новых удостоверений, продление, внесение изменений и аннулирование.Особое внимание уделено ускорению регистрации приоритетных и инновационных препаратов - для них упрощены некоторые требования, что позволит быстрее выводить на рынок важные медицинские препараты.Процедура подачи и рассмотрения заявки включает 6 ключевых этапов: подача заявки, подтверждение о приеме документов, экспертиза, уведомление заявителя и передача документов в специальную комиссию, рассмотрение комиссией и, наконец, принятие решения и выдача регистрационного удостоверения.Подача документов возможна как напрямую в минздрав страны, так и онлайн через систему "единого окна" или официальный сайт ведомства. В нормативных актах подробно описан состав регистрационного досье, включая требования к количеству экземпляров документов.Для получения регистрационного удостоверения на импортные лекарственные средства требуется предварительная легализация регистрационного досье и сопутствующих документов, включая сертификаты свободной продажи и GMP, во вьетнамском консульстве. Кроме того, иностранные компании должны предоставить лицензию на производство и торговлю соответствующей продукцией в стране происхождения.Лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, уже зарегистрированные по старым правилам, сохраняют право свободного обращения на рынке Вьетнама, однако уполномоченные органы могут запрашивать обновленную информацию. Новая продукция будет регистрироваться согласно обновленным требованиям.Параллельно с этим с 1 июля вступают в силу поправки в закон о фармацевтике, принятые в 2024 году. Они разрешают электронную торговлю фармпродукцией через онлайн-платформы, мобильные приложения и веб-сайты, упрощают доступ на рынок для предприятий с иностранными инвестициями, повышают прозрачность ценообразования и облегчают регистрацию лекарственных средств.Резюме новых нормативных актов и оригиналы документов доступны на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Навигатор по барьерам и требованиям рынков" после регистрации. Платформа предоставляет бесплатный доступ к постоянно обновляемой базе данных, содержащей информацию о нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах на зарубежных рынках, напомнили в РЭЦ. Специалисты РЭЦ систематически анализируют информацию и на сегодняшний день выявили около 3 тысяч нетарифных мер, включая более 780 санитарных и фитосанитарных норм и свыше 670 требований к продукции. Использование платформы помогает российским компаниям своевременно получать актуальную информацию и успешно адаптироваться к меняющимся требованиям международных рынков, что особенно важно для эффективного выхода на такие перспективные рынки, как Вьетнам.
https://ria.ru/20250627/rets-2025935790.html
https://ria.ru/20250626/sertifikat-2025646106.html
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вьетнам, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, лекарства
Вьетнам, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Лекарства
Вьетнам с 1 июля запускает новые правила регистрации продукции фармотрасли
Порядок выдачи регистрации фармпродукции во Вьетнаме изменится с 1 июля
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам с 1 июля запускает новый порядок выдачи регистрационных удостоверений на обращение лекарственных средств и фармацевтических субстанций, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Эти нововведения направлены на упрощение и ускорение процедур, а также повышение прозрачности и эффективности регулирования на фармацевтическом рынке страны", - говорится в сообщении.
Как отметили в Аналитическом центре РЭЦ, подобные обновления для Вьетнама не редкость - кабмин страны предпочитает выпускать новые нормативные акты, а не вносить многочисленные поправки в уже действующие документы. Такой подход позволяет минимизировать бюрократические сложности и избавляет участников рынка от необходимости постоянно искать и сопоставлять множество разрозненных изменений.
Новые правила были утверждены минздравом Вьетнама 16 мая 2025 года, а 16 июня ведомство опубликовало подробный административный регламент с пошаговой процедурой выдачи регистрационных удостоверений. В отличие от прежних 17 процедур, теперь утверждены 4 основные административные процедуры: выдача новых удостоверений, продление, внесение изменений и аннулирование.
Особое внимание уделено ускорению регистрации приоритетных и инновационных препаратов - для них упрощены некоторые требования, что позволит быстрее выводить на рынок важные медицинские препараты.
Процедура подачи и рассмотрения заявки включает 6 ключевых этапов: подача заявки, подтверждение о приеме документов, экспертиза, уведомление заявителя и передача документов в специальную комиссию, рассмотрение комиссией и, наконец, принятие решения и выдача регистрационного удостоверения.
Подача документов возможна как напрямую в минздрав страны, так и онлайн через систему "единого окна" или официальный сайт ведомства. В нормативных актах подробно описан состав регистрационного досье, включая требования к количеству экземпляров документов.
Для получения регистрационного удостоверения на импортные лекарственные средства требуется предварительная легализация регистрационного досье и сопутствующих документов, включая сертификаты свободной продажи и GMP, во вьетнамском консульстве. Кроме того, иностранные компании должны предоставить лицензию на производство и торговлю соответствующей продукцией в стране происхождения.
Лекарственные препараты и фармацевтические субстанции, уже зарегистрированные по старым правилам, сохраняют право свободного обращения на рынке Вьетнама, однако уполномоченные органы могут запрашивать обновленную информацию. Новая продукция будет регистрироваться согласно обновленным требованиям.
Параллельно с этим с 1 июля вступают в силу поправки в закон о фармацевтике, принятые в 2024 году. Они разрешают электронную торговлю фармпродукцией через онлайн-платформы, мобильные приложения и веб-сайты, упрощают доступ на рынок для предприятий с иностранными инвестициями, повышают прозрачность ценообразования и облегчают регистрацию лекарственных средств.
Резюме новых нормативных актов и оригиналы документов доступны на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Навигатор по барьерам и требованиям рынков" после регистрации. Платформа предоставляет бесплатный доступ к постоянно обновляемой базе данных, содержащей информацию о нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах на зарубежных рынках, напомнили в РЭЦ. Специалисты РЭЦ систематически анализируют информацию и на сегодняшний день выявили около 3 тысяч нетарифных мер, включая более 780 санитарных и фитосанитарных норм и свыше 670 требований к продукции. Использование платформы помогает российским компаниям своевременно получать актуальную информацию и успешно адаптироваться к меняющимся требованиям международных рынков, что особенно важно для эффективного выхода на такие перспективные рынки, как Вьетнам.