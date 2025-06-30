https://ria.ru/20250630/uroven-2026342464.html

Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах

Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025

Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T16:54:00+03:00

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

владимир путин

политика

херсонская область

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Он отметил, что для этого потребуется заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

запорожская область

херсонская область

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, запорожская область, владимир путин, политика, херсонская область