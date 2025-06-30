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Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Он отметил, что для этого потребуется заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, запорожская область, владимир путин, политика, херсонская область
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Политика, Херсонская область
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах
Путин: новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень жизни к 2030 году