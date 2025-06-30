Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 30.06.2025 (обновлено: 16:54 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/uroven-2026342464.html
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T16:54:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
владимир путин
политика
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Он отметил, что для этого потребуется заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, запорожская область, владимир путин, политика, херсонская область
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Политика, Херсонская область
Путин призвал повысить уровень жизни в новых регионах

Путин: новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень жизни к 2030 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.
"К 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Он отметил, что для этого потребуется заново построить или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами.
Путин принимает участие в открытии молодежных центров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
28 июня, 14:43
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинПолитикаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала