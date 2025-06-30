В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Чуть позже ее отменили.
Сигнал воздушной тревоги в указанных областях прозвучал практически одновременно - в 21.06.
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