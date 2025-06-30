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СМИ: на Украине арестовали экс-заммэра Харькова по делу о хищениях
СМИ: на Украине арестовали экс-заммэра Харькова по делу о хищениях - РИА Новости, 30.06.2025
СМИ: на Украине арестовали экс-заммэра Харькова по делу о хищениях
Суд на Украине отправил под стражу бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко, обвиняемого в хищениях при строительстве фортификационных сооружений, до 26 РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:23:00+03:00
2025-06-30T19:23:00+03:00
2025-06-30T19:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд на Украине отправил под стражу бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко, обвиняемого в хищениях при строительстве фортификационных сооружений, до 26 августа без права внесения залога, сообщает в понедельник украинское издание "Общественное. Новости". Украинская полиция в субботу сообщала о задержании экс-заместитель мэра Харькова из-за хищений во время строительства фортификаций в регионе. По данным украинской полиции, в схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. По материалам дела, государственному бюджету страны был нанесен ущерб в размере 5,4 миллиона гривен или около 130 тысяч долларов. "Бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко суд избрал меру пресечения содержание под стражей до 26 августа без права залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в суде обвиняемый завил, что все работы были выполнены, и областная администрация не имеет к нему претензий.
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в мире, харьков, украина, андрей руденко
В мире, Харьков, Украина, Андрей Руденко
СМИ: на Украине арестовали экс-заммэра Харькова по делу о хищениях
На Украине экс-заммэра Харькова арестовали до 26 августа по делу о хищениях