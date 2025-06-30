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На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии - РИА Новости, 30.06.2025
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:54:00+03:00
2025-06-30T14:54:00+03:00
2025-06-30T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кременчуге демонтировали советский памятник, установленный в честь матросов большевистской Днепровской флотилии. Демонтаж провели коммунальщики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По информации телеканала, памятник установили в 1938 году, в 1989 была проведена его реконструкция. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, городское хозяйство москвы, кременчуг, украина, полтавская область
В мире, Городское хозяйство Москвы, Кременчуг, Украина, Полтавская область
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
В Кременчуге демонтировали памятник матросам Днепровской флотилии