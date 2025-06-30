Рейтинг@Mail.ru
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026312147.html
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии - РИА Новости, 30.06.2025
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:54:00+03:00
2025-06-30T14:54:00+03:00
в мире
городское хозяйство москвы
кременчуг
украина
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026311178_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_04a2c27ddc3d135df14ec27f7c3f5759.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кременчуге демонтировали советский памятник, установленный в честь матросов большевистской Днепровской флотилии. Демонтаж провели коммунальщики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По информации телеканала, памятник установили в 1938 году, в 1989 была проведена его реконструкция. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации".
https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html
кременчуг
украина
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026311178_46:0:1005:719_1920x0_80_0_0_0964cf2da781313d100b121e948a4fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, городское хозяйство москвы, кременчуг, украина, полтавская область
В мире, Городское хозяйство Москвы, Кременчуг, Украина, Полтавская область
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии

В Кременчуге демонтировали памятник матросам Днепровской флотилии

© Фото : Общественное ПолтаваДемонтаж памятника матросам Днепровской флотилии в Кременчуге
Демонтаж памятника матросам Днепровской флотилии в Кременчуге - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Общественное Полтава
Демонтаж памятника матросам Днепровской флотилии в Кременчуге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кременчуге демонтировали советский памятник, установленный в честь матросов большевистской Днепровской флотилии. Демонтаж провели коммунальщики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации телеканала, памятник установили в 1938 году, в 1989 была проведена его реконструкция.
Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации".
Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс Холм Славы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам
27 мая, 18:23
 
В миреГородское хозяйство МосквыКременчугУкраинаПолтавская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала