https://ria.ru/20250630/ukraina-2026312147.html

На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии

На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии - РИА Новости, 30.06.2025

На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии

Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:54:00+03:00

2025-06-30T14:54:00+03:00

2025-06-30T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Памятник матросам Днепровской флотилии демонтировали в городе Кременчуг Полтавской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кременчуге демонтировали советский памятник, установленный в честь матросов большевистской Днепровской флотилии. Демонтаж провели коммунальщики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По информации телеканала, памятник установили в 1938 году, в 1989 была проведена его реконструкция. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации".

https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html

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Ольга Фомченкова

в мире, городское хозяйство москвы, кременчуг, украина, полтавская область