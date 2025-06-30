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Украинский чиновник занимался незаконной добычей полезных ископаемых

Украинский чиновник занимался незаконной добычей полезных ископаемых - РИА Новости, 30.06.2025

Украинский чиновник занимался незаконной добычей полезных ископаемых

Национальная полиция Украины сообщила, что предъявила обвинение чиновнику, который в Черкасской области занимался незаконной добычей полезных ископаемых, нанеся РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:30:00+03:00

2025-06-30T14:30:00+03:00

2025-06-30T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила, что предъявила обвинение чиновнику, который в Черкасской области занимался незаконной добычей полезных ископаемых, нанеся ущерб государству на 4,5 миллиона долларов, ему грозит до восьми лет лишения свободы. "Добыча полезных ископаемых с убытками для государства в почти 190 миллионов гривен (4,5 миллиона долларов – ред.): в Черкасской области полиция сообщила подозрение должностному лицу общества металлургической отрасли. Ему инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, и за это может грозить до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. По данным следствия, подозреваемым является руководитель одного из департаментов предприятия, он способствовал добыче ископаемых в нарушение требований действующего законодательства. В частности горные работы проводились вне пределов специального разрешения "на пользование недрами и контура подсчета оцененных государством их запасов". Сейчас решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

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