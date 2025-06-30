https://ria.ru/20250630/ukraina-2026277510.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.06.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в понедельник Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:52:00+03:00

2025-06-30T12:52:00+03:00

2025-06-30T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в понедельник Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит 45 минут, в остальных регионах она была объявлена в 12.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины