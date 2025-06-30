https://ria.ru/20250630/ukraina-2026230538.html
Украина при Зеленском стала нацистским концлагерем, заявил Медведчук
Украина при Зеленском стала нацистским концлагерем, заявил Медведчук - РИА Новости, 30.06.2025
Украина при Зеленском стала нацистским концлагерем, заявил Медведчук
Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:47:00+03:00
2025-06-30T10:47:00+03:00
2025-06-30T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Если проанализировать события на Украине Зеленского, то можно отметить свободу отлова военными людей на улицах, развитие коррупции и либерализации отношения к ней, преследование граждан под лозунгами "защиты демократии" по религиозному, политическому и этническому признакам. Украина превратилась в нацистский концлагерь, но, очевидно, это и есть те "реформы", которые приветствуют господа евробюрократы, других просто нет. И тут вопрос, а зачем нынешнему руководству ЕС украинский концлагерь, с которым они так упорно жаждут интеграции?", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Зеленского и его окружение отказаться от дипломатического урегулирования конфликта заставили возможность разбогатеть на западной помощи, удержаться у власти благодаря военному положению, уничтожать политических оппонентов, для чего уничтожили конституционный строй и механизмы права в стране. "Зеленский растоптал украинскую конституцию, уничтожил права граждан. Так, 28 июня 2025 года он опубликовал поздравление с днём конституции, поздравив украинцев нацистским приветствием "Украина – превыше всего!", - добавил Медведчук. Как отмечает председатель совета движения, сегодня руководство ЕС пытается затолкать в каждый документ принцип "мир через силу". Украина Зеленского уже использовала этот принцип во внешней и внутренней политике, но он никак не помог исчерпать конфликт, закончить его. Зато этот принцип помог Зеленскому уничтожить оппозицию, преследовать оппозиционные СМИ, оппозиционный электорат и разгромить единственную каноническую православную церковь, которая якобы могла препятствовать его власти. "Для того чтобы задавить подобное политическое сопротивление, нынешнему руководству ЕС нужна война, к которой оно граждан Евросоюза и готовит. Тогда по примеру Зеленского можно бросить в тюрьмы всех оппонентов и недовольных… Очевидно, что нагнетание военной и антироссийской истерии ударяет по экономике стран ЕС и по правам и свободам граждан Союза. Но, как показывает опыт Украины Зеленского, такая политика помогает удержаться у власти и налаживать коррупционные схемы. Поэтому Евросоюз превращается в четвертый рейх, и это очень опасная тенденция для современного мира", - подчеркнул Медведчук.
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026208487.html
https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026198587.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, евросоюз, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Евросоюз, Оппозиционная платформа - За жизнь
Украина при Зеленском стала нацистским концлагерем, заявил Медведчук
Медведчук: Украина при Зеленском утонула в коррупции и превратилась в концлагерь
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском погрязла в коррупции и превратилась в нацистский концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Если проанализировать события на Украине Зеленского
, то можно отметить свободу отлова военными людей на улицах, развитие коррупции и либерализации отношения к ней, преследование граждан под лозунгами "защиты демократии" по религиозному, политическому и этническому признакам. Украина превратилась в нацистский концлагерь, но, очевидно, это и есть те "реформы", которые приветствуют господа евробюрократы, других просто нет. И тут вопрос, а зачем нынешнему руководству ЕС
украинский концлагерь, с которым они так упорно жаждут интеграции?", - говорится в заявлении Медведчука
, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, Зеленского и его окружение отказаться от дипломатического урегулирования конфликта заставили возможность разбогатеть на западной помощи, удержаться у власти благодаря военному положению, уничтожать политических оппонентов, для чего уничтожили конституционный строй и механизмы права в стране. "Зеленский растоптал украинскую конституцию, уничтожил права граждан. Так, 28 июня 2025 года он опубликовал поздравление с днём конституции, поздравив украинцев нацистским приветствием "Украина – превыше всего!", - добавил Медведчук.
Как отмечает председатель совета движения, сегодня руководство ЕС пытается затолкать в каждый документ принцип "мир через силу". Украина Зеленского уже использовала этот принцип во внешней и внутренней политике, но он никак не помог исчерпать конфликт, закончить его. Зато этот принцип помог Зеленскому уничтожить оппозицию, преследовать оппозиционные СМИ, оппозиционный электорат и разгромить единственную каноническую православную церковь, которая якобы могла препятствовать его власти.
"Для того чтобы задавить подобное политическое сопротивление, нынешнему руководству ЕС нужна война, к которой оно граждан Евросоюза и готовит. Тогда по примеру Зеленского можно бросить в тюрьмы всех оппонентов и недовольных… Очевидно, что нагнетание военной и антироссийской истерии ударяет по экономике стран ЕС и по правам и свободам граждан Союза. Но, как показывает опыт Украины Зеленского, такая политика помогает удержаться у власти и налаживать коррупционные схемы. Поэтому Евросоюз превращается в четвертый рейх, и это очень опасная тенденция для современного мира", - подчеркнул Медведчук.