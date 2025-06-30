https://ria.ru/20250630/ukraina-2026188817.html

Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском

Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском - РИА Новости, 30.06.2025

Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском

Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:22:00+03:00

2025-06-30T02:22:00+03:00

2025-06-30T02:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

еврокомиссия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец. По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, еврокомиссия, оон