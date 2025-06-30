https://ria.ru/20250630/ukraina-2026188817.html
Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском
Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском - РИА Новости, 30.06.2025
Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском
Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:22:00+03:00
2025-06-30T02:22:00+03:00
2025-06-30T02:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец. По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бывший украинский военный заявил, что командиры ВСУ говорят на русском
Командование ВСУ после проведения собраний продолжает говорить на русском языке