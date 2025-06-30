https://ria.ru/20250630/ufa-2026310602.html

В Уфе задержали владельца автосалона, подозреваемого в обмане клиентов

В Уфе задержали владельца автосалона, подозреваемого в обмане клиентов - РИА Новости, 30.06.2025

В Уфе задержали владельца автосалона, подозреваемого в обмане клиентов

Полиция задержала в Уфе владельца автосалона, который подозревается в обмане на 25 миллионов рублей более 20 клиентов, которые не получили деньги за свои... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:49:00+03:00

2025-06-30T14:49:00+03:00

2025-06-30T14:49:00+03:00

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Полиция задержала в Уфе владельца автосалона, который подозревается в обмане на 25 миллионов рублей более 20 клиентов, которые не получили деньги за свои проданные автомобили. Ранее местные СМИ сообщали, что порядка 20 уфимцев пострадали от мошеннических действий директора автосалона "Автолайн". В башкирской полиции РИА Новости уточняли о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. "Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Уфе задержан 49-летний житель города, которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей. Ранее в несколько отделов полиции г. Уфы поступили заявления более чем от 20 граждан о совершенных в отношении них аферах", - сообщает пресс-служба МВД по региону. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, в том числе в особо крупном размере. По предварительным данным полиции, в мае 49-летний уфимец открыл автосалон. Там он принимал автомобили от граждан на реализацию. В дальнейшем мужчина подделывал договора и реализовал похищенные автомашины третьим лицам. Деньги законным владельцам автомобилей не отдавал. "Предварительный ущерб сейчас оценивается на сумму около 25 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения", - говорится в релизе правоохранительных органов республики.

https://ria.ru/20250624/moshenniki-2025069947.html

https://ria.ru/20250622/avtosalon-2024708548.html

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происшествия, уфа, россия