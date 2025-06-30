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Турция не располагает данными о третьем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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19:30 30.06.2025 (обновлено: 19:44 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/turtsiya-2026383785.html
Турция не располагает данными о третьем раунде переговоров России и Украины
Турция не располагает данными о третьем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Турция не располагает данными о третьем раунде переговоров России и Украины
Информации по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле нет, но Турция готова к ним, заявили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:30:00+03:00
2025-06-30T19:44:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Информации по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле нет, но Турция готова к ним, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров."Нет, у нас нет такой информации", - сказал собеседник агентства.По его словам, Турция также не осведомлена о повестке вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле."Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд", - сказал источник в ответ на вопрос о том, известна ли Турция повестка вероятных переговоров.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026365315.html
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в мире, россия, украина, турция, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Турция, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Турция не располагает данными о третьем раунде переговоров России и Украины

Турции не известна повестка вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Информации по дате вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле нет, но Турция готова к ним, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Вчера, 17:49
"Нет, у нас нет такой информации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Турция также не осведомлена о повестке вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
"Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд", - сказал источник в ответ на вопрос о том, известна ли Турция повестка вероятных переговоров.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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