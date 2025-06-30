Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины
Турция надеется на конструктивное продолжение переговоров России и Украины
© Фото : МИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины
© Фото : МИД Турции
Второй раунд переговоров России и Украины. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования, заявил в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта...", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Турции от планируемых переговоров.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров.
В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились, в частности, о масштабном обмене пленными. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.