https://ria.ru/20250630/turtsija-2026203925.html

Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины

Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025

Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины

Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:58:00+03:00

2025-06-30T07:58:00+03:00

2025-06-30T07:58:00+03:00

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования, заявил в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта...", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Турции от планируемых переговоров. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров. В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились, в частности, о масштабном обмене пленными. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, турция, владимир мединский, хакан фидан