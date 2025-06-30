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Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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07:58 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/turtsija-2026203925.html
Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины
Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины
Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:58:00+03:00
2025-06-30T07:58:00+03:00
в мире
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турция
владимир мединский
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования, заявил в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник. "Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта...", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Турции от планируемых переговоров. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров. В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились, в частности, о масштабном обмене пленными. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир мединский, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, Хакан Фидан
Турция надеется на конструктивный третий раунд переговоров России и Украины

Турция надеется на конструктивное продолжение переговоров России и Украины

© Фото : МИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : МИД Турции
Второй раунд переговоров России и Украины. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что возможный третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле будет конструктивным и позволит продвинуться в процессе урегулирования, заявил в понедельник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы надеемся на конструктивное продолжение процесса, которое позволит продвинуться в урегулировании конфликта...", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об ожиданиях Турции от планируемых переговоров.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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29 июня, 21:44
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров.
В ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились, в частности, о масштабном обмене пленными. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
3 июня, 21:12
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир МединскийХакан Фидан
 
 
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