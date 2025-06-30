https://ria.ru/20250630/trevoga-2026196747.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:26:00+03:00
2025-06-30T05:26:00+03:00
2025-06-30T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области, сообщили оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении оперштаба. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили в 3.26 мск, она действовала 1 час 37 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Во всей Курской области отменили опасность атаки беспилотников