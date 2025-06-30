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На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников

На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025

На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:09:00+03:00

2025-06-30T02:09:00+03:00

2025-06-30T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 23.44 мск воскресенья, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодарский край. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

краснодар

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Дарья Буймова

краснодарский край, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность