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На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников
На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025
На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:09:00+03:00
2025-06-30T02:09:00+03:00
2025-06-30T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки беспилотников отменен в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 23.44 мск воскресенья, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодарский край. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
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На Кубани отменили режим опасности атаки беспилотников
В Краснодарском крае отменили режим опасности атаки беспилотников