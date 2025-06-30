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Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле - РИА Новости, 30.06.2025
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05:40 30.06.2025 (обновлено: 06:00 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/torgovlya-2026197547.html
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле - РИА Новости, 30.06.2025
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщило... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:40:00+03:00
2025-06-30T06:00:00+03:00
канада
сша
в мире
марк карни
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщило министерство финансов Канады."Премьер-министр Карни и президент Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с тем, чтобы достичь сделки к 21 июля", - говорится в релизе минфина Канады на сайте правительства страны.
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канада, сша, в мире, марк карни, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп
Канада, США, В мире, Марк Карни, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле

Карни и Трамп начнут переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщило министерство финансов Канады.
"Премьер-министр Карни и президент Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с тем, чтобы достичь сделки к 21 июля", - говорится в релизе минфина Канады на сайте правительства страны.
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