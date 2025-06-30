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Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле - РИА Новости, 30.06.2025
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщило... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T05:40:00+03:00
2025-06-30T05:40:00+03:00
2025-06-30T06:00:00+03:00
канада
сша
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщило министерство финансов Канады."Премьер-министр Карни и президент Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с тем, чтобы достичь сделки к 21 июля", - говорится в релизе минфина Канады на сайте правительства страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, в мире, марк карни, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп
Канада, США, В мире, Марк Карни, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп
Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле
Карни и Трамп начнут переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля