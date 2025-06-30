https://ria.ru/20250630/toljatti-2026237250.html
В Тольятти завели дело на подростков, спевших песню про Бандеру
В Тольятти завели дело на подростков, спевших песню про Бандеру - РИА Новости, 30.06.2025
В Тольятти завели дело на подростков, спевших песню про Бандеру
Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после видеороликов в Telegram-каналах, на которых подростки из Тольятти спели песню про Степана... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:18:00+03:00
2025-06-30T11:18:00+03:00
2025-06-30T17:22:00+03:00
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САМАРА, 30 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма после видеороликов в Telegram-каналах, на которых подростки из Тольятти спели песню про Степана Бандеру и гимн Украины. На сайте СУ СК России по Самарской области сообщается, что во время мониторинга соцмедиа следователи нашли видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти. Они исполнили музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма. В понедельник несколько Telegram-каналов разместили видео, на котором якобы после выпускного подростки спели песню "Батько наш Бандера, Украина — мати" и украинский гимн. В публикации утверждается, что все произошло в Тольятти, в парке Победы. "По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 354.1 УК России (реабилитация нацизма)", — говорится в сообщении СУ СК. Следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.
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происшествия, тольятти, украина, россия, степан бандера
Происшествия, Тольятти, Украина, Россия, Степан Бандера
В Тольятти завели дело на подростков, спевших песню про Бандеру
СК завел дело на подростков в Тольятти, спевших песню про Бандеру и гимн Украины