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Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани - РИА Новости, 30.06.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:14 30.06.2025 (обновлено: 10:28 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/tatarstan-2026223213.html
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани - РИА Новости, 30.06.2025
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани
Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:14:00+03:00
2025-06-30T10:28:00+03:00
республика татарстан
технологии
казань
мошенничество
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают организаторы. "На Фестивальном бульваре в Казани прошло интерактивное уличное мероприятие "Замочи мошенника" - масштабная часть осведомительной кампании, направленной на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Проект создан для того, чтобы в доступной и веселой форме донести до жителей важные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман. В течение дня промоутеры раздавали брошюры с описаниями мошеннических схем и памятками для населения, а также приглашали зрителей на выступления стендап-комика Артура Кабальнова, который рассказал о мошенничестве - как устроены схемы обмана и почему мы на них попадаемся. Участники акции могли в буквальном смысле "замочить мошенника" - бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Также предлагалось ударить по мошенничеству с силой - на классическом аттракционе с кувалдой. Дети делали антимошеннические значки и временные татуировки. В фотозоне можно было сделать на память фотографии с "мошенником" после наказания или сфотографироваться с макетами сотрудников полиции, призывающими быть бдительными и не поддаваться на уговоры обманщиков. По данным организаторов акции, в среднем у жителей Татарстана в день посредством дистанционного мошенничества похищается порядка 15 миллионов рублей. В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили более 5,6 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По данным МВД по Татарстану, раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%.
https://rsport.ria.ru/20250628/turnir-2026054805.html
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технологии, казань, мошенничество
Республика Татарстан, Технологии, Казань, Мошенничество
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани

Акция профилактики телефонного мошенничества "Замочи мошенника" прошла в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают организаторы.
"На Фестивальном бульваре в Казани прошло интерактивное уличное мероприятие "Замочи мошенника" - масштабная часть осведомительной кампании, направленной на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
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Проект создан для того, чтобы в доступной и веселой форме донести до жителей важные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман.
В течение дня промоутеры раздавали брошюры с описаниями мошеннических схем и памятками для населения, а также приглашали зрителей на выступления стендап-комика Артура Кабальнова, который рассказал о мошенничестве - как устроены схемы обмана и почему мы на них попадаемся.
Участники акции могли в буквальном смысле "замочить мошенника" - бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Также предлагалось ударить по мошенничеству с силой - на классическом аттракционе с кувалдой. Дети делали антимошеннические значки и временные татуировки. В фотозоне можно было сделать на память фотографии с "мошенником" после наказания или сфотографироваться с макетами сотрудников полиции, призывающими быть бдительными и не поддаваться на уговоры обманщиков.
По данным организаторов акции, в среднем у жителей Татарстана в день посредством дистанционного мошенничества похищается порядка 15 миллионов рублей. В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили более 5,6 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По данным МВД по Татарстану, раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%.
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