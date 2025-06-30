https://ria.ru/20250630/tatarstan-2026223213.html
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани - РИА Новости, 30.06.2025
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани
Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:14:00+03:00
2025-06-30T10:14:00+03:00
2025-06-30T10:28:00+03:00
республика татарстан
технологии
казань
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026225726_0:16:3186:1808_1920x0_80_0_0_49e7bee9823ab6f35e11f87283746446.jpg
КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают организаторы. "На Фестивальном бульваре в Казани прошло интерактивное уличное мероприятие "Замочи мошенника" - масштабная часть осведомительной кампании, направленной на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Проект создан для того, чтобы в доступной и веселой форме донести до жителей важные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман. В течение дня промоутеры раздавали брошюры с описаниями мошеннических схем и памятками для населения, а также приглашали зрителей на выступления стендап-комика Артура Кабальнова, который рассказал о мошенничестве - как устроены схемы обмана и почему мы на них попадаемся. Участники акции могли в буквальном смысле "замочить мошенника" - бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Также предлагалось ударить по мошенничеству с силой - на классическом аттракционе с кувалдой. Дети делали антимошеннические значки и временные татуировки. В фотозоне можно было сделать на память фотографии с "мошенником" после наказания или сфотографироваться с макетами сотрудников полиции, призывающими быть бдительными и не поддаваться на уговоры обманщиков. По данным организаторов акции, в среднем у жителей Татарстана в день посредством дистанционного мошенничества похищается порядка 15 миллионов рублей. В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили более 5,6 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По данным МВД по Татарстану, раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%.
https://rsport.ria.ru/20250628/turnir-2026054805.html
https://ria.ru/20250627/molodezh-2025822380.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026225726_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_1f27031d067cb23c3c9a61f29fa2a9ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, казань, мошенничество
Республика Татарстан, Технологии, Казань, Мошенничество
Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани
Акция профилактики телефонного мошенничества "Замочи мошенника" прошла в Казани
КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают организаторы.
"На Фестивальном бульваре в Казани прошло интерактивное уличное мероприятие "Замочи мошенника" - масштабная часть осведомительной кампании, направленной на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Проект создан для того, чтобы в доступной и веселой форме донести до жителей важные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман.
В течение дня промоутеры раздавали брошюры с описаниями мошеннических схем и памятками для населения, а также приглашали зрителей на выступления стендап-комика Артура Кабальнова, который рассказал о мошенничестве - как устроены схемы обмана и почему мы на них попадаемся.
Участники акции могли в буквальном смысле "замочить мошенника" - бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Также предлагалось ударить по мошенничеству с силой - на классическом аттракционе с кувалдой. Дети делали антимошеннические значки и временные татуировки. В фотозоне можно было сделать на память фотографии с "мошенником" после наказания или сфотографироваться с макетами сотрудников полиции, призывающими быть бдительными и не поддаваться на уговоры обманщиков.
По данным организаторов акции, в среднем у жителей Татарстана в день посредством дистанционного мошенничества похищается порядка 15 миллионов рублей. В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили более 5,6 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По данным МВД по Татарстану, раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%.