https://ria.ru/20250630/tatarstan-2026223213.html

Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани

Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани - РИА Новости, 30.06.2025

Акция "Замочи мошенника" прошла в Казани

Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:14:00+03:00

2025-06-30T10:14:00+03:00

2025-06-30T10:28:00+03:00

республика татарстан

технологии

казань

мошенничество

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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Акция "Замочи мошенника", направленная на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Татарстана, прошла в Казани, сообщают организаторы. "На Фестивальном бульваре в Казани прошло интерактивное уличное мероприятие "Замочи мошенника" - масштабная часть осведомительной кампании, направленной на профилактику телефонного, интернет- и банковского мошенничества среди жителей Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Проект создан для того, чтобы в доступной и веселой форме донести до жителей важные знания о современных мошеннических схемах и научить распознавать обман. В течение дня промоутеры раздавали брошюры с описаниями мошеннических схем и памятками для населения, а также приглашали зрителей на выступления стендап-комика Артура Кабальнова, который рассказал о мошенничестве - как устроены схемы обмана и почему мы на них попадаемся. Участники акции могли в буквальном смысле "замочить мошенника" - бросить шарик с водой в актера, переодетого в мошенника. Также предлагалось ударить по мошенничеству с силой - на классическом аттракционе с кувалдой. Дети делали антимошеннические значки и временные татуировки. В фотозоне можно было сделать на память фотографии с "мошенником" после наказания или сфотографироваться с макетами сотрудников полиции, призывающими быть бдительными и не поддаваться на уговоры обманщиков. По данным организаторов акции, в среднем у жителей Татарстана в день посредством дистанционного мошенничества похищается порядка 15 миллионов рублей. В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. У жителей республики похитили более 5,6 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4,4 миллиарда рублей. По данным МВД по Татарстану, раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%.

https://rsport.ria.ru/20250628/turnir-2026054805.html

https://ria.ru/20250627/molodezh-2025822380.html

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технологии, казань, мошенничество