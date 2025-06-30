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Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР - РИА Новости, 30.06.2025
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР
Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:46:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят", заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении."Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", - говорится в заявлении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР
СВР назвала еврочиновников оторванными от реальности из-за разработки санкций
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят", заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении.
"Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", - говорится в заявлении.