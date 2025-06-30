Рейтинг@Mail.ru
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 30.06.2025 (обновлено: 14:46 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/svr-2026306944.html
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР - РИА Новости, 30.06.2025
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР
Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:37:00+03:00
2025-06-30T14:46:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят", заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении."Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", - говорится в заявлении.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Еврочиновники пилят сук, на котором сидят, заявили в СВР

СВР назвала еврочиновников оторванными от реальности из-за разработки санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят", заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении.
"Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично "пилят сук, на котором сидят", - говорится в заявлении.
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала