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СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России - РИА Новости, 30.06.2025
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14:34 30.06.2025 (обновлено: 14:43 30.06.2025)
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СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России - РИА Новости, 30.06.2025
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России
В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:34:00+03:00
2025-06-30T14:43:00+03:00
россия
еврокомиссия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР."По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.
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россия, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России

СВР: в Европе убеждают Еврокомиссию во вреде ужесточения ограничений для России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР.
"По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Песков высказался о планах Европы ввести новые санкции против России
29 июня, 11:54
 
РоссияЕврокомиссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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