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СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России

СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России - РИА Новости, 30.06.2025

СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России

В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:34:00+03:00

2025-06-30T14:34:00+03:00

2025-06-30T14:43:00+03:00

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР."По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250629/peskov-2026123850.html

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2025

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