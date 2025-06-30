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СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России - РИА Новости, 30.06.2025
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России
В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:34:00+03:00
2025-06-30T14:34:00+03:00
2025-06-30T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР."По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.
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россия, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
Россия, Еврокомиссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз
СВР: эксперты убеждают ЕК в пагубности ужесточения ограничений для России
СВР: в Европе убеждают Еврокомиссию во вреде ужесточения ограничений для России