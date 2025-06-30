https://ria.ru/20250630/svo-2026391598.html

Тюменский спортклуб часть взносов будет перечислять на помощь бойцам

Тюменский спортклуб часть взносов будет перечислять на помощь бойцам - РИА Новости, 30.06.2025

Тюменский спортклуб часть взносов будет перечислять на помощь бойцам

Физкультурно-спортивный клуб ГТО "Территория силы" Тюменской области присоединился к проекту "Тюмень для Победы" и обязался 10% общих взносов спортсменов,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:46:00+03:00

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2025-06-30T20:46:00+03:00

надежные люди

тюменская область

сво

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ТЮМЕНЬ, 30 июн – РИА Новости. Физкультурно-спортивный клуб ГТО "Территория силы" Тюменской области присоединился к проекту "Тюмень для Победы" и обязался 10% общих взносов спортсменов, участвующих в мероприятиях, перечислять на благотворительный счет, средства с которого направляются на поддержку участников специальной военной операции, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. "Городской Совет ветеранов подписал соглашение с региональным спортивным клубом ГТО "Территория Силы". Этот документ стал значимой частью проекта "Тюмень для Победы"… Помимо активного информирования о проекте и счете "Победа", организация решила проявить дополнительную социальную инициативу: 10% общих взносов спортсменов, участвующих в мероприятиях, будет перечисляться на благотворительный счет", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что инициативу о сотрудничестве выразил руководитель клуба Александр Калинин, он же предложил комплекс мер, способствующих популяризации проекта "Тюмень для Победы", в том числе за счет размещения материалов о проекте на машине "Тюмень Сильная", публикации новостей на официальном сайте клуба и других медиаресурсах. Первое крупное мероприятие - фестиваль "Тюмень – территория силы" - состоится в День города, 26 июля. На набережной пройдут спортивные соревнования, а также развернется выставка техники, приобретенной на пожертвования участников проекта. Среди экспонатов будут представлены такие изделия, как мотоциклы, квадроциклы, беспилотники-разведчики, оборудование радиоэлектронной борьбы, приборы подавления сигналов дрона и цифровая связь.

https://ria.ru/20250630/pobeda-2026320746.html

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тюменская область, сво