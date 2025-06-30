https://ria.ru/20250630/svo-2026390654.html

Программа "СВОй бизнес" стартовала для ветеранов СВО из Калужской области

Программа "СВОй бизнес" стартовала для ветеранов СВО из Калужской области - РИА Новости, 30.06.2025

Программа "СВОй бизнес" стартовала для ветеранов СВО из Калужской области

Федеральная программа "СВОй бизнес" начала действовать для ветеранов специальной военной операции и членов их семей из Калужской области, ее участники пройдут... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T20:33:00+03:00

2025-06-30T20:33:00+03:00

2025-06-30T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная программа "СВОй бизнес" начала действовать для ветеранов специальной военной операции и членов их семей из Калужской области, ее участники пройдут интенсив по вопросам ведения предпринимательской деятельности, который поможет им начать собственное дело, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Каждый участник получит актуальную и полную информацию по созданию и ведению бизнеса, сможет подобрать релевантные инструменты господдержки. Бойцам помогут наставники – действующие предприниматели. В программу войдет посещение компаний из разных сфер экономики, где участники смогут задать вопросы по бизнесу напрямую владельцам. "Ветераны СВО также посетят предприятия членов “Опоры России”, посмотрят, как бизнес-процессы устроены изнутри. Важно, чтобы программа принесла практическую пользу, чтобы участники после завершения программы смогли открыть собственное дело. Поэтому наши предприниматели продолжат их поддерживать и после прохождения обучения", – подчеркнул президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Во время прохождения программы "СВОй бизнес" участникам расскажут о действующих мерах государственной поддержки предпринимательства. "Предпринимателям, как действующим, так и начинающим, доступны инструменты поддержки и развития бизнеса. Ветеранам СВО расскажут про весь комплекс этих мер и как ими воспользоваться, в том числе при помощи сервисов цифровой платформы МСП.РФ", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. Он заявил, что для расширения доступа к финансированию стартовала программа поддержки участников СВО, занимающихся предпринимательством. "Совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП поможет привлечь займы до 5 миллионов рублей в государственных микрофинансовых организациях и кредиты до 50 миллионов рублей в банках-партнерах в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения", – подчеркнул Исаевич.

https://ria.ru/20250627/svo-2025930605.html

https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025390326.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич