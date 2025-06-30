https://ria.ru/20250630/sudostroenie-2026338589.html

Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России

Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России - РИА Новости, 30.06.2025

Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России

В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше.

2025-06-30T17:30:00+03:00

2025-06-30T17:30:00+03:00

2025-06-30T17:37:00+03:00

история русского флота

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Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше. audio/mpeg

Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда в Санкт-Петербурге были заложены Адмиралтейские верфи? Для чего их обнесли земляным валом? Когда в новой столице построили первый линейный корабль "Полтава"? Что представляло собой "потаенное судно" Ефима Никонова? Когда здание Главного Адмиралтейства было перестроено в последний раз? Почему на Адмиралтейских верфях начали строить новые типы кораблей? Что представлял собой броненосец "Петр Великий"? Как были связаны разрушительное наводнение 1824 года и появление Александровского литейного завода в Санкт-Петербурге? Кто решил устроить на многопрофильном заводе собственную Заводскую верфь? Какие экспериментальные суда военного инженера Карла Шильдера строили на этой верфи? Когда и для каких целей был основан судостроительный завод Севмаш? Какой город обязан ему своим появлением? Какие задачи предприятие выполняло в годы Великой Отечественной войны? Чем были уникальны подводные ракетные крейсеры "Акула", строившиеся на верфях Севмаша?Эксперты эпизода:Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Объединенной судостроительной компании (АО "ОСК"). _____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Антон БлохинГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRUfciJfZ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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