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Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России - РИА Новости, 30.06.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
17:30 30.06.2025 (обновлено: 17:37 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/sudostroenie-2026338589.html
Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России
Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России - РИА Новости, 30.06.2025
Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России
В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше.
2025-06-30T17:30:00+03:00
2025-06-30T17:37:00+03:00
история русского флота
подкаст
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Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России
В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше.
audio/mpeg
Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России
В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда в Санкт-Петербурге были заложены Адмиралтейские верфи? Для чего их обнесли земляным валом? Когда в новой столице построили первый линейный корабль "Полтава"? Что представляло собой "потаенное судно" Ефима Никонова? Когда здание Главного Адмиралтейства было перестроено в последний раз? Почему на Адмиралтейских верфях начали строить новые типы кораблей? Что представлял собой броненосец "Петр Великий"? Как были связаны разрушительное наводнение 1824 года и появление Александровского литейного завода в Санкт-Петербурге? Кто решил устроить на многопрофильном заводе собственную Заводскую верфь? Какие экспериментальные суда военного инженера Карла Шильдера строили на этой верфи? Когда и для каких целей был основан судостроительный завод Севмаш? Какой город обязан ему своим появлением? Какие задачи предприятие выполняло в годы Великой Отечественной войны? Чем были уникальны подводные ракетные крейсеры "Акула", строившиеся на верфях Севмаша?Эксперты эпизода:Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Объединенной судостроительной компании (АО "ОСК"). _____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Антон БлохинГолоса эпизода: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRUfciJfZ
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История русского флота, Подкаст

Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России

История русского флота
Судостроительные гиганты. Легендарные верфи России
Вчера, 17:30
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В России множество судостроительных предприятий — одни могут похвастаться многовековой историей, другие уникальными проектами корабле, а некоторые и тем, и другим. В этом эпизоде мы расскажем о трех легендарных предприятиях: Адмиралтейских верфях, Пролетарском заводе и Севмаше.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Когда в Санкт-Петербурге были заложены Адмиралтейские верфи? Для чего их обнесли земляным валом? Когда в новой столице построили первый линейный корабль "Полтава"? Что представляло собой "потаенное судно" Ефима Никонова? Когда здание Главного Адмиралтейства было перестроено в последний раз? Почему на Адмиралтейских верфях начали строить новые типы кораблей? Что представлял собой броненосец "Петр Великий"? Как были связаны разрушительное наводнение 1824 года и появление Александровского литейного завода в Санкт-Петербурге? Кто решил устроить на многопрофильном заводе собственную Заводскую верфь? Какие экспериментальные суда военного инженера Карла Шильдера строили на этой верфи? Когда и для каких целей был основан судостроительный завод Севмаш? Какой город обязан ему своим появлением? Какие задачи предприятие выполняло в годы Великой Отечественной войны? Чем были уникальны подводные ракетные крейсеры "Акула", строившиеся на верфях Севмаша?
Эксперты эпизода:
  • организатор экскурсии исторической экспозиции АО "Адмиралтейские верфи" ОСК Юлия Тимошенко;
  • директор музея истории "Пролетарского завода", заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Кривская;
  • научный сотрудник музея АО "ПО "Севмаш" Александр Мазур.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Объединенной судостроительной компании (АО "ОСК").
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Антон Блохин
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRUfciJfZ
 
История русского флотаПодкаст
 
 
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