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Домашнее насилие и смерть близких: испытания судьбы певицы Жасмин

Домашнее насилие и смерть близких: испытания судьбы певицы Жасмин - РИА Новости, 30.06.2025

Домашнее насилие и смерть близких: испытания судьбы певицы Жасмин

Она могла стать врачом, но мать настояла на карьере певицы. Мечтала о любви, но получила кулаком по лицу от мужа-бизнесмена. Поверила в сказку с миллиардером —... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:41:00+03:00

2025-06-30T18:41:00+03:00

2025-06-30T18:41:00+03:00

астрахань

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Она могла стать врачом, но мать настояла на карьере певицы. Мечтала о любви, но получила кулаком по лицу от мужа-бизнесмена. Поверила в сказку с миллиардером — а он сбежал от правосудия, оставив ее с детьми. Через что прошла певица Жасмин?Мощное дарованиеНастоящее имя Жасмин — Сара Львовна Шор, в девичестве Манахимова. Она родилась 12 октября 1977 года в Дагестане в семье горских евреев. Ее отец был балетмейстером, а мать дирижером.В детстве Сара не задумывалась о музыкальной карьере и мечтала стать переводчицей, активно изучая английский язык. Однако в родной республике не было факультета иностранных языков, и родители не отпустили ее в столицу. Поэтому после школы она поступила на филологический факультет.С лингвистическими амбициями вполне уживалась любовь к пению. Ее младший брат учился в музыкальной школе, но сама Сара не рассматривала эту возможность до тех пор, пока в университете не попала в команду КВН. Это событие пробудило в ней любовь к сцене и желание выступать.После получения диплома она пережила тяжелую утрату — смерть матери, что подтолкнуло ее к переезду в Москву. Там она поступила в музыкальное училище имени Гнесиных.Музыкальная карьера Жасмин началась с трехлетнего обучения вокалу. В 1996 году она встретила своего первого мужа, предпринимателя Вячеслава Семендуева, который помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Певица выбрала творческий псевдоним Жасмин, вдохновившись принцессой из мультфильма об Алладине.В 1999 году она выпустила свою первую песню "Так бывает" и сняла на нее клип. Ее экзотическая красота привлекла внимание французского кутюрье Жан-Клода Житруа, который пригласил ее стать лицом своего бренда, но Жасмин решила сосредоточиться на музыке. В 2000 году вышел ее дебютный альбом "Долгие дни", который принес ей известность и награды. Однако критики начали сравнивать ее с Алсу, отмечая отсутствие эмоциональной выразительности в ее исполнении.Тем не менее, Жасмин продолжала творить и добилась успеха с хитами "Перепишу любовь", "Дольче Вита", альбомом "Головоломка", а также песнями "Самый любимый", "Разгадай любовь" и "Как всегда". Некоторые из ее концертов спродюсировала Алла Пугачева.В 2009 году Жасмин получила звание Заслуженной артистки Дагестана, а в 2014 году — России. В этом же году она представила программу "Другая Я", в которой выступили такие артисты, как Иосиф Кобзон, Николай Басков и Филипп Киркоров. Она сотрудничала с продюсерами Максимом Фадеевым и Ириной Дубцовой, а также записала несколько композиций с дочерью Маргаритой. Кроме того, Жасмин принимала участие в мюзиклах "Али-Баба и сорок разбойников", "Три мушкетера" и "1001 ночь, или Территория любви".Один бил, другой воровалЛичная жизнь Жасмин была непростой. В 1996 году она познакомилась с Вячеславом Семендуевым, и в 1997 году у них родился сын Михаил. Однако в 2006 году певица оказалась в больнице после побоев от мужа. В видеообращении она призналась, что долго терпела домашнее насилие. Позже она описала свои страдания в автобиографической книге.Развод с Семендуевым был болезненным, но в 2011 году Жасмин встретила молдавского предпринимателя Илана Шора на благотворительном вечере. Они поженились, у них родились двое детей: Маргарита в 2012 году и Мирон в 2016 году. Однако вскоре начались проблемы. В 2017 году Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за хищение из банковской системы Молдовы и скрылся от правосудия. В 2020 году его объявили в международный розыск, но Жасмин продолжает поддерживать отношения с ним, несмотря на его сомнительную репутацию.Она отмечает, что, несмотря на все трудности, в их отношениях сохраняется искра: "Илан всегда волнуется, когда видит меня готовящейся выйти из дома: "Куда ты такая красивая собралась?""Жасмин, несмотря на выстроенный позитивный медийный образ, не избежала ряда скандалов. Вот некоторые из самых громких инцидентов."Астрахань – дыра"Во время недавнего выступления в Астрахани певица потеряла дорогое кольцо и не сдерживалась в выражениях, пытаясь его найти: "Точно украли! Знала же, что не стоит надевать драгоценности в этой дыре", — отреагировала Жасмин на пропажу. Позже выяснилось, что кольцо нашлось."Уже через полчаса в гримерку зашел охранник зала и принес кольцо, которое нашел и передал ему один из зрителей. У человека был шанс забрать украшение себе (на память о концерте), но он выбрал вариант остаться правильным и светлым человеком! Спасибо, Астрахань, тебе, что рождаешь таких людей!" — написала она в соцсетях. Тем не менее, неприятный осадок остался.Дорогие сумкиВ 2015 году, когда Илану Шору предъявили обвинения, публика накинулась на Жасмин из-за ее дорогих сумок. "Я честно признаюсь, мне нечего скрывать: да, в моем гардеробе есть дорогие сумки. Но если бы эти сумки были куплены на украденные деньги, то я явно не выставляла бы их на всеобщее обозрение! Я хорошо зарабатываю, могу себе позволить такую сумку", — оправдывалась певица. Она выразила обиду на то, что многие считают ее гардероб заслугой бывших и нынешних мужей, и отрицала наличие финансовых сложностей из-за проблем с законом супруга.Против невесткиЖасмин также была против свадьбы своего сына Михаила с Евой Хачатурян. Певица опасалась, что их чувства — это всего лишь мимолетная влюбленность, и что оба пожалеют о спешной свадьбе. Однако Михаил смог убедить мать в искренности своих намерений."И Ева действительно оказалась чудом — скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевно. Ее мама, с которой нас позже представили, тоже вызвала у меня огромную симпатию", — рассказала Жасмин. В итоге она сблизилась с невесткой до такой степени, что та попросила называть ее мамой за бокалом коктейля, что довело певицу до слез. Теперь Жасмин считает Еву своей дочерью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, москва