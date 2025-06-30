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Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии - РИА Новости, 30.06.2025
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12:14 30.06.2025 (обновлено: 14:08 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/sud-2026255888.html
Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии
Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии - РИА Новости, 30.06.2025
Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии
Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, устроившего стрельбу на предприятии в Рязани, в результате чего погибли два человека, сообщила... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:14:00+03:00
2025-06-30T14:08:00+03:00
происшествия
рязань
рязанская область
рязанский областной суд
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, устроившего стрельбу на предприятии в Рязани, в результате чего погибли два человека, сообщила прокуратура региона. Инцидент произошел 18 июня 2024 года. По данным областной прокуратуры и СУСК по Рязанской области, в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина на территории одного из предприятий в Рязани не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в двух человек. "Сегодня Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Скопина Рязанской области, обвиняемого в убийстве двух человек (п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.СУСК по Рязанской области уточнило в своем Telegram-канале, что мужчина выстрелил в генерального директора и бухгалтера, которые скончались. Согласно материалам уголовного дела, ранее гендиректором этого предприятий являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и сам осужденный. При проведении аудиторских проверок выявились многочисленные нарушения со стороны бывшего руководства, новое в связи с этим обратилось в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними.
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происшествия, рязань, рязанская область, рязанский областной суд, скопин
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Рязанский областной суд, Скопин
Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии

Жителю Рязани, устроившему стрельбу на предприятии, дали 19 лет колонии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, устроившего стрельбу на предприятии в Рязани, в результате чего погибли два человека, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел 18 июня 2024 года. По данным областной прокуратуры и СУСК по Рязанской области, в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина на территории одного из предприятий в Рязани не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в двух человек.
"Сегодня Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Скопина Рязанской области, обвиняемого в убийстве двух человек (п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
СУСК по Рязанской области уточнило в своем Telegram-канале, что мужчина выстрелил в генерального директора и бухгалтера, которые скончались. Согласно материалам уголовного дела, ранее гендиректором этого предприятий являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и сам осужденный. При проведении аудиторских проверок выявились многочисленные нарушения со стороны бывшего руководства, новое в связи с этим обратилось в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними.
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