Жителя Рязани осудили за стрельбу на предприятии
Жителю Рязани, устроившему стрельбу на предприятии, дали 19 лет колонии
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, устроившего стрельбу на предприятии в Рязани, в результате чего погибли два человека, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел 18 июня 2024 года. По данным областной прокуратуры и СУСК по Рязанской области, в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина на территории одного из предприятий в Рязани не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия в двух человек.
"Сегодня Рязанский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Скопина Рязанской области, обвиняемого в убийстве двух человек (п. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ)… Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
СУСК по Рязанской области уточнило в своем Telegram-канале, что мужчина выстрелил в генерального директора и бухгалтера, которые скончались. Согласно материалам уголовного дела, ранее гендиректором этого предприятий являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и сам осужденный. При проведении аудиторских проверок выявились многочисленные нарушения со стороны бывшего руководства, новое в связи с этим обратилось в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними.