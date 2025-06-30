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Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
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12:06 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/sud-2026253397.html
Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ
Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ
Центральный окружной военный суд назначил 10 лет колонии гражданину РФ Александру Миркулову, который попытался пересечь границу, чтобы воевать на стороне... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:06:00+03:00
2025-06-30T12:06:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Центральный окружной военный суд назначил 10 лет колонии гражданину РФ Александру Миркулову, который попытался пересечь границу, чтобы воевать на стороне Украины против Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в УФСБ России по Самарской области. Оперативники установили, что Миркулов, 1974 года рождения, разделяя идеологию проукраинской террористической организации, принял решение вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против российской армии. "В мае 2024 года Миркулов А.В. предпринял попытку перехода государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Маштаково", однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области", - говорится в сообщении. Во время допроса мужчина сознался в своих намерениях и в попытке перехода на сторону противника. Миркулов согласился сотрудничать с органами следствия и добровольно выдал переписку с куратором, а также заполненную им анкету участника. Судили его за приготовление к совершению госизмены и участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ. "Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ России. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250630/agent-2026217404.html
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происшествия, россия, украина, самарская область
Происшествия, Россия, Украина, Самарская область
Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ

Суд дал россиянину десять лет колонии за попытку перейти воевать на стороне ВСУ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Центральный окружной военный суд назначил 10 лет колонии гражданину РФ Александру Миркулову, который попытался пересечь границу, чтобы воевать на стороне Украины против Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в УФСБ России по Самарской области.
Оперативники установили, что Миркулов, 1974 года рождения, разделяя идеологию проукраинской террористической организации, принял решение вступить в вооруженное формирование, чтобы воевать против российской армии.
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"В мае 2024 года Миркулов А.В. предпринял попытку перехода государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Маштаково", однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области", - говорится в сообщении.
Во время допроса мужчина сознался в своих намерениях и в попытке перехода на сторону противника. Миркулов согласился сотрудничать с органами следствия и добровольно выдал переписку с куратором, а также заполненную им анкету участника. Судили его за приготовление к совершению госизмены и участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ.
"Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ России.
Приговор вступил в законную силу.
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